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双宋CP《下一站是幸福》姐弟恋甜度爆表！

by Yee Leng
written by Yee Leng
双宋CP《下一站是幸福》姐弟恋甜度爆表！
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由宋茜和宋威龙主演的《下一站是幸福》自开播以来就热议不断，口碑和收视还都特别好，豆瓣评分达到了8.0，并且收视最近也在攀升，最新一集已经破1达到1.3了。

这部片子是一部讲述相差10岁的姐弟恋，大龄女青年与小鲜肉的爱情故事，在爱情里面还讲述了大家现在最关心的工作、生活的压力，在亲情、友情与爱情的纠葛。我们的男女主也是在这样的环境里面不断成长，不断进步，最后有情人终成眷属。

宋茜扮演的是一位32岁的单身都市职场女性，贺繁星。虽事业有成，但却没谈过半次恋爱，心里一直很想谈一场甜甜的恋爱。

宋威龙饰演的男主角元宋是一名大四学生，年仅22岁，元宋是公司实习生，却是个超越正牌设计师的天才实习生，不过却不太受控，老是迟到、旷职，让上司贺繁星很头痛。

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《下一站是幸福》火不是没有原因的，男女主角CP感强，剧情又甜节奏又快，而且还是一部接地气的生活剧，对传统社会家庭婚姻观的剖析句句在理，三观也特别正。要说《下一站幸福》能收获如此多的好评，角色的设定是一方面，剧情也是重要原因之一。

这部电视剧的剧情用一个字概括就是：撩！各种撩，壁咚，咬耳朵，摸头杀，各式各样的吻，网友都说这部剧是坐了火箭，才播到第九集，第二集就有吻戏，第四集就滚床单了。

甜甜的爱情剧，在这个特殊的日子里也算是一股暖流。《下一站幸福》首播评价还不错，不知道后面的剧情会发展得如何？

 

新闻摘自：搜狐娱乐 & 新浪娱乐

照片摘自网络

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