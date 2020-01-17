又一男星恋情曝光！小鲜肉夜会00后超模

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近日，有媒体曝光了演员宋威龙和超模赵佳丽在私下约会的一段视频，两人在车中举止相当亲密。

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今年才21岁的新星宋威龙和00后超模赵佳丽结束日本旅游返回大连时，被拍到疑似在上热吻。两人在路边下车后，赵佳丽还贴心的给宋威龙衣服拉上拉链，随后两人手挽手的走进一家复印店打印东西，还戴着情侣帽。不久之后，两人在深夜一同回到酒店，俨然热恋中的小情侣，疑似恋情曝光。

宋威龙最广为人知的感情经历，便是17年和林允的恋情。那时，两人刚刚合作了电视剧《彼岸花》因戏生情，被拍到在街头幽会。不过恋情才公布的那天就宣布了分手。

宋威龙出生于1999年，身高185厘米，不仅是模特也是演员，和关晓彤主演的《凤囚凰》为大家熟知。目前他的作品有于正的古装剧《凤囚凰》，还有《我爱喵星人》，而他和宋茜搭档的《下一站幸福》也被认为是2020年会大爆的电视剧，现在曝出了恋情，不知道对他有什么样的影响呢？

赵佳丽出生于2000年，身高176厘米，虽然年纪不大，但出席过许多大秀，也拍摄过许多广告大片。赵佳丽在模特中不算很高，拥有一张比较吸睛的“厌世脸”，有人预测她可能是下一个“刘雯”，前途无限。赵佳丽的出道也是很有意思被一个朋友拍摄的照片放到网上，经纪人便找到她，问她想不想当模特，结果她很愿意走这条路。赵佳丽的服装驾驭能力很强，不管少女风还是中性风，在她的身上都能够完美诠释。

年轻时的爱情真令人羡慕啊！祝福宋威龙和超模赵佳丽，希望两人真的可以长久下来。

新闻摘自：kknews

照片视频摘自网络