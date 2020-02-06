又一巨星卖美妆！IG女王赛琳娜推出个人美妆品牌

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赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）于美国时间2月4日正式宣布个人美妆品牌“Rare Beauty”即将上线，首波宣传影片随之曝光。

赛琳娜于美国时间4日正式宣布个人美妆品牌“Rare Beauty”。目前品牌官网已经上线，首个系列将在今年夏天推出，届时会率先在美国、加拿大等北美地区的 Sephora 独家发售，预计将在明年推广到全球范围。

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在首波释出的宣传影片中，可以看见赛琳娜在筹备产品的过程，并透过旁白说出“Rare Beauty”所欲传达的理念。“赛琳娜相信每个人都是独特且珍贵的，但现今社会有许多人为追求不切实际的目标而困在桎梏中。Rare Beauty想要表达的正是‘接受自己’，在不完美中找到最真实的美丽。”

Guys, I’ve been working on this special project for two years and can officially say Rare Beauty is launching in @sephora stores in North America this summer! Here’s a tiny sneak. There’s more to share AND I can’t wait. pic.twitter.com/fWZQqyqrW9 — Selena Gomez (@selenagomez) February 4, 2020



灌注满满赛琳娜个人理念的美妆品牌“Rare Beauty”推出消息一释出，引来大量网友的留言：“OMG等不及了！”、“准备花光我的钱。”

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络