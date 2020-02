又一巨星卖美妆！IG女王赛琳娜推出个人美妆品牌

赛琳娜·戈麦斯(Selena Gomez)于美国时间2月4日正式宣布个人美妆品牌“Rare Beauty”即将上线,首波宣传影片随之曝光。

赛琳娜于美国时间4日正式宣布个人美妆品牌“Rare Beauty”。目前品牌官网已经上线,首个系列将在今年夏天推出,届时会率先在美国、加拿大等北美地区的 Sephora 独家发售,预计将在明年推广到全球范围。

在首波释出的宣传影片中,可以看见赛琳娜在筹备产品的过程,并透过旁白说出“Rare Beauty”所欲传达的理念。“赛琳娜相信每个人都是独特且珍贵的,但现今社会有许多人为追求不切实际的目标而困在桎梏中。Rare Beauty想要表达的正是‘接受自己’,在不完美中找到最真实的美丽。”

Guys, I’ve been working on this special project for two years and can officially say Rare Beauty is launching in @sephora stores in North America this summer! Here’s a tiny sneak. There’s more to share AND I can’t wait. pic.twitter.com/fWZQqyqrW9

