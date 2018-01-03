去韩国必买的4大人气美食!

去韩国旅游，大多数人只会忙着抢购面膜、化妆品、护肤品。其实，在韩国也有许多超市的零食和食品值得购买！

超市里有很多游客必抢之食，除了近期热门的蟹膏酱外，牵丝系（起司/乳酪）食品，也是韩国的话题商品。在此整理四个热门抢购的起司类商品，爱cheese一族千万别错过！

1. 真起司酱拉面

韩国知名拉面品牌不倒翁，推出真起司酱系列的拉面，引发网友抢购！浓郁的起司酱是起司控必送到嘴里的，也是拉面控必试的新口味！

2. HEYROO起司奶油玉米

HEYROO系列是韩国超商CU的自有品牌。其中起司奶油玉米是许多饕客的另类零食。一口接一口的超浓郁起司口感，是不是让你垂涎三尺了呢？

3.杯子披萨

除了杯面，现在披萨也有杯装的啦！非常方便携带又美味。韩国超商推出了杯装披萨，杯里装着满满的披萨料，加上浓郁起司，放进微波炉后美味扑鼻，让爱吃cheese披萨的你爱不释手！

4.辣味奶油年糕

新年要到咯！不妨尝一尝韩国年糕吧！ 辣炒年糕不只有红色，韩国超商CU推出的辣炒年糕，颜色则是白色的，浓郁的白酱与辣味年糕结合，是喜欢奶油或年糕的朋友不能错过的特色商品！

编辑：Angel 迎晶

资料来源：MOOK景点家

日期：3/1/2018