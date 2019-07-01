原始森林探寻温暖光影 陈楚生《趋光号》MV上线！

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6月28日，陈楚生2019全新大碟《趋光》全球发行，这张全新个人录音室专辑是他用以展现现阶段人生观的作品。曾经说过“如果活够久，想要唱满70年”的他，以《七分之一的理想》为第一个音乐十年留下注记。而《趋光》作为踏入七分之二音乐人生的开端，在音乐风格上，由偏民谣摇滚进化为兼具质感与传唱度的POP。在专辑及歌曲的概念上，更是展现他从己身出发、映见人心的细致情怀。

2019年初，在《趋光》专辑接近录制完成时，陈楚生接到《歌手》节目的邀约。再度踏上湖南卫视这个熟悉的舞台，对他来说，也像是生命给他以及给《趋光》专辑的一个答复。他在本季《歌手》节目上留下了《思念一个荒废的名字》、《鱼》、《旅途》三首歌曲，其实就已为这张专辑埋下了伏笔：《思念一个荒废的名字》是大家所熟悉的、原创的陈楚生；翻唱的《鱼》是经过抉择而重生的陈楚生；与王以太合作的《旅途》则是接受创新想法挑战的陈楚生。从这三首歌的选择上，就可以看出陈楚生想要调整但不改变的信念。于是在《趋光》专辑中，陈楚生尝试向其他创作人邀歌。发出明确的收歌方向与讯息，选择最有默契的合作可能，同时仍自己主理近半张专辑的音乐创作，试着以直洁而能触动现代人共感的方式，来谈论人生中的各种课题。

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新专辑《趋光》中首波主打单曲《趋光号》由屡获金曲奖提名的郑楠作曲、Hush填词。作为新专辑中第一首与广大乐迷们见面的单曲，《趋光号》描绘了陈楚生面对未来音乐人生的愿景，也记录了他一路以来，对于人生与生命议题的观察与洞见。为了表现出 “只要面向光明，阴影就落在身后”的意境，歌曲选择在一处原始森林进行MV拍摄。拍摄当天陈楚生和团队早上六点就已到达现场，不巧遇到连绵阴雨，本来担心计划要有改变，但天空却在拍摄第一个镜头后渐渐转晴。拍摄工作持续到凌晨一点，这期间陈楚生一直悉心照顾身边的工作人员，担心大家因为工作忘记吃饭，还不时提醒大家注意用火、注意安全。当导演和摄影师试图在黑暗中扫光时，却拍到了陈楚生完美的“侧颜杀”，大家瞬间感到眼前的人是走出“二次元”舒适区的王子，但又还是那个温暖向阳的陈楚生。 MV拍摄当天恰逢愚人节，收工后工作人员特地开玩笑说：楚生，你的第二个宝宝刚刚出生了！但他却笑说：“我知道今天是愚人节的，你们不要骗我。”而在那之后的不久，陈楚生终于迎来两个宝贝：刚出世的新生儿、与酝酿两年的音乐专辑。

如《趋光》字面所示，这张专辑散发着迎向希望而去的正能量。这股能量，刻画着陈楚生一路走来的人生历程，他带着这些阅历，理解自己、步过阴影，在抉择处，就会有光，指引前行。陈楚生2019年全新大碟《趋光》现已全球发行，期待你的聆听！

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年7月1日