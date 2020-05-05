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卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！

by Vicky 丽盈
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卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！
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在此前的颁布令中，⺠众获准出席葬礼，条件是出席⼈数必须处于最低限度︔⽽随着落实有条件⾏动管制令，政府在最新颁布的宪报指出，⺠众获准出席葬礼，条件是出席⼈数不能超过20⼈。

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