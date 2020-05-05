生活 Lifestyle 卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！ by Vicky 丽盈 5 May 2020 written by Vicky 丽盈 5 May 2020 Advertisement 在此前的颁布令中，⺠众获准出席葬礼，条件是出席⼈数必须处于最低限度︔⽽随着落实有条件⾏动管制令，政府在最新颁布的宪报指出，⺠众获准出席葬礼，条件是出席⼈数不能超过20⼈。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ next post 【你懂不懂】盘点相识度极高的音乐作品 You may also like 只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！ 5 May 2020 蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！ 5 May 2020 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ 5 May 2020 士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁 5 May 2020 成功申请跨州回到城市工作的人注意啦！5月7号到10号放行！ 4 May 2020 防疫成功！澳门今开始复课！ 4 May 2020 马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！ 4 May 2020 跨州申请看这里：更新“Gerak Malaysia”或提交表格(含指南) 4 May 2020 快下载“MyTrace”APP追踪接触确诊者 4 May 2020 残而不废！「无掌男」送餐员自力更生 励志故事打动网友 4 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.