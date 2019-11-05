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南朋友来啦！《暗恋橘生淮南》释出甜蜜片花 胡一天帅气亮相

by Tofu
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南朋友来啦！《暗恋橘生淮南》释出甜蜜片花 胡一天帅气亮相
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甜到虐“死”人的校园剧又多一部了！电视剧《暗恋橘生淮南》官微近日释出甜蜜片花，掀起麻将们直呼好期待！

《暗恋橘生淮南》过去有两个版本，一个是由赵顺然与朱颜曼滋主演的网剧版，另一个则是由胡一天和胡冰卿主演的电视剧版。

《暗恋橘生淮南》电视剧版本由导演李木戈执导，改编自八月长安同名小说。与《最好的我们》、《你好旧时光》称为『振华三部曲』神作，因为这三部是以『振华』学校为背景。电视剧《暗恋橘生淮南》预计将于2020年播出，但实际的播出时间暂未确定。

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故事整体为女主角洛枳（胡冰卿 饰）暗恋着男主角盛淮南（胡一天 饰）已有10几年。洛枳与盛淮南因儿时一同参加某场婚礼而认识并一起玩耍。后来因家庭关系，洛枳变得非常用功读书。高中时期他与盛淮南就读同一所学校却没什么交集。后来，洛枳用尽全力考上了与盛淮南同一所大学，在机缘巧合下开始认识彼此。之后，却受到朋友阻扰与双方家庭的纠葛，导致他们两人产生了种种误会。最后，两人在携手创业中认定彼此，熬过所有难关，勇敢地走到一起。

作为『振华三部曲』的最终部，想必一定会掀起一波校园剧热潮。看完预告后，只想说大学时期又欠我一个盛淮南！最好的暗恋莫过于喜欢变欢喜，那么胡一天和胡冰卿是你们心目中的盛淮南和洛枳吗？

新闻来源：陆剧星球

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