华语乐坛新生代”音源强棒”陈芳语诠释悲情主打｢再爱我一天」眼睛鼻子都酸酸的

年仅23岁、因为唱歌舞蹈各方面具唱跳小天后的实力的陈芳语，自睽违四年的新专辑 <#Tag me> 发行片以来可说好评不断，脸书粉丝团拥有180万粉丝簇拥的她，无怪被称为华语乐坛新生代”音源强棒”！新专辑中主打歌｢再爱我一天」把回忆已逝的恋情的感觉借由深情歌词及优美旋律传达，再加上陈芳语过人的唱腔获，让歌迷推赞不已！其实这首悲伤的情歌也让陈芳语在录音室录唱时，都感觉到眼睛鼻子都”酸酸的”、有想哭的感觉，她说，｢我少有很悲情的歌，这是我出道以来唱过歌词、旋律最悲伤的歌曲！」

MV请来偶像剧新男神张轩睿跨刀 与陈芳语共谱恋曲 熊抱亲额头、亲密自拍样样来

陈芳语新歌｢再爱我一天」MV找来新生代偶像剧男神张轩睿”配对”当任男主角，百忙抽空来跨刀的张轩睿在MV中不但衬职地当起陈芳语男友，还一肩扛起”车伕”、”摄郎”的角色，最后竟然被”赐死”当起天使情人，可说十分敬业！ 配合歌词意境，加上这首歌在情人节前夕推出，为了让MV更有共鸣，导演特别请来跟陈芳语年纪相仿，目前在偶像剧中表现杰出的新生代男神—张轩睿来跨刀助阵，饰演一段彼此相爱却因为意外，准备求婚的男生竟从此天人永隔，让女主角独自一人活在回忆里，独自过著孤单的情人节……。饰演爱侣的陈芳语及张轩睿在MV中可说把情侣之间的亲密互动展露无遗，从熊抱转圈、甜蜜自拍、相拥玩仙女棒看烟火，到脸贴脸听歌及亲额头，两小无猜加上高颜值速配的模样，堪称2018年最匹配的萤幕新情侣档，甜蜜的互动羡煞在场工作人员，开玩笑说，｢在一起！在一起！」

值得一提的是，两人为了MV还各自秀出唱歌演戏外的才华，其中陈芳语特别在导演安排下，展现了一段SOLO芭蕾舞蹈，只见从小习舞的她，一举手一投足都颇有芭蕾舞巨星的架式，陈芳语甚至玩兴一来还即兴跳了一段天鹅湖，笑说，｢这是小时候练舞必跳的舞蹈，每天都练，印象深刻！」而张轩睿则当起”摄郎”猛摄陈芳语展现芭蕾舞才华这一幕，由于两人身高差了32公分，让张轩睿一直蹲低拍照，而个头娇小、才150公分的陈芳语站在182公分的张轩睿旁边共谱长短脚之恋，颇有”最萌身高差”情侣档架式，画面看起来十分有趣！

由于两人第一场戏就要来个”额头咚亲吻”，这也是陈芳语首次献出”萤幕上初次的额头之吻”，让初次见面的两人好生尴尬，不过怕冷场的陈芳语展现她活泼大方的个性，从片场不停地找话题跟张轩睿聊天，再加上演技佳的张轩睿带著她入戏，因此让这场戏竟然一次OK、没有NG不说，两人竟也因为”这一吻”拉近距离，开始说说笑笑，还让陈芳语笑说，｢我们第一次”约会”就亲额头，进展好快！」问陈芳语给张轩睿的嘴唇打几分？她笑说，｢12分！」结果让在一旁的张轩睿瞪大眼睛颇尴尬的说，｢是满分100分吗？！」陈芳语则笑说，｢哦NO！满分是十分啦！是说轩睿的嘴唇跟吻功都爆表了啦！很舒服！因为感觉起来”很不湿”！」没想到”很不湿”的另类评语让张轩睿大笑，陈芳语忙著解释说，｢因为不湿，所以让我不用一直脱妆，而且轩睿的亲亲技巧很棒！」

值得一提的是，这次张轩睿在MV中”献吻”、”献抱”，结果下场竟是被车撞被导演”赐死”！由于这首｢再爱我一天」MV故事最后是陈芳语在情人节追忆张轩睿所饰演的男主角，原来是因为原本买好情人节礼物要赴约的他，竟然因为骑车不小心被车撞而去世！为了这场”摔车”戏码，导演要张轩睿故意骑车”雷残”，敬业的他完全不”含扣”，连摔了十几次，手臂还摩擦到破皮流血，让在旁看的陈芳语直喊好心疼，还甜喊说他是”百分百男友”为他打气！如此悲情的故事逼出陈芳语的眼泪，一幕在客厅回忆的戏，陈芳语在导演喊开麦拉后，听著手机中播著张轩睿的留言：”情人节快乐！再等我一下！I LOVE YOU！”结果反复听下来让陈芳语悲从中来，瞬间泪泛眼眶，直喊，｢都是轩睿念的留言太深情，让我眼睛湿湿的啦！」而为了MV过足戏瘾的陈芳语还笑说，｢我有开始认真考虑跨行来演戏了！」

而如此浪漫又悲情的戏码，原本让陈芳语沉溺在恋爱的情绪中，但她万万没想到导演除了安排”文戏”给她，为了呈现出追忆张轩睿痛苦的内心戏，导演最后还”回马枪”准备了雨中跑步的戏让她发挥演技！拍完一整天谈情说爱戏、工作近20个小时的陈芳语，原本已经做好心理准备”迎接”这最后雨中奔跑的戏，心里想应该顶多拍个三次就结束的她，竟然让导演反复”操练”，在凌晨两点半、洒雨车浇大雨的状况下折返跑了多达12次，还因此拍了两个多小时，到清晨五点才收工！形容自己像在比赛”三铁”的陈芳语苦笑说，｢感谢导演，让我人生中达成淋雨跑步的成就！也因为大雨奔跑了十次，让我分不清到底是雨还是泪！」