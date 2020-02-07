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华晨宇连续七年以相同文案、造型和姿势庆生

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
华晨宇连续七年以相同文案、造型和姿势庆生
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2月7日是华晨宇的生日，他一早晒出一张身穿灰色卫衣搭墨镜和帽子弯腰歪肩的照片，并配文：““谢谢你们，祝你们生日快乐，鼠年好合！！！”。这是他连续七年用相同的文案、衣服和姿势为自己庆生，仪式感十足。

事实上，他从2014年起就穿同一件上衣，且摆出同一种POSE拍照，每年的发文也一模一样。

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新闻来源：新浪娱乐

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