娱乐 Entertainment明星 Celebrity 华晨宇连续七年以相同文案、造型和姿势庆生 by Vicky 丽盈 7 February 2020 written by Vicky 丽盈 7 February 2020 Advertisement 2月7日是华晨宇的生日，他一早晒出一张身穿灰色卫衣搭墨镜和帽子弯腰歪肩的照片，并配文：““谢谢你们，祝你们生日快乐，鼠年好合！！！”。这是他连续七年用相同的文案、衣服和姿势为自己庆生，仪式感十足。 事实上，他从2014年起就穿同一件上衣，且摆出同一种POSE拍照，每年的发文也一模一样。 Advertisement 新闻来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【夏日丁丁茶】杨千嬅 -处处吻 #丁丁翻唱 #抖音 next post 99部电话整垮交通！？原来Google是靠这样知道「道路拥堵」！ You may also like 致敬！最早发现疫情者李文亮去世，公开预警却被冤造谣 7 February 2020 曾之乔IG发图 王子提问”肚子怎么样” 7 February 2020 金秀贤确定出演tvN新剧《虽然是精神病但没关系》 7 February 2020 胡歌被点名「此时不捐款更待何时」 低调善行曝光打脸酸民 7 February 2020 林忆莲、恭硕良1年前已分手 7 February 2020 《天天向上》武汉肺炎期间以新形式开工 7 February 2020 《梨泰院CLASS》开播以来好评如潮！朴叙俊不演高富帅用演技圈粉 6 February 2020 梁静茹暴瘦捐款百万，念心经为武汉祈福 6 February 2020 美国饶舌歌手夜店喝茫，见人就发钱！ 6 February 2020 OMG！章子怡也逃不过李佳琦 留言问怎么买 6 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.