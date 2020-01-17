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华少疑因高以翔事件受到恐吓，竟被评是“因果报应”

by Yee Leng
written by Yee Leng
华少疑因高以翔事件受到恐吓，竟被评是“因果报应”
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1月17日，著名主持人华少突然在微博发文称自己这两天陆续收到了两份快递，要求本人签收不说，还主动抹去了寄件人的信息，可见寄件人心里有鬼，有意隐瞒身份。看到包裹里的物品之后，华少用“震惊”和“后怕”来形容自己的心情，能让一个中年男人害怕的东西，肯定是不简单的。但具体是什么物品，华少并未公开，但从他的状态而言，想必这段时间也是因此难以入眠，才忍无可忍将此事公诸于世。

目前，华少已经报案，并放话：针对我可以，涉及我的家人和我的生活，我绝不软弱和后退。看来是要和不法分子抗争到底了。

华少一句“我不说不代表我不在意或者忘记”这句话的意思，在网友看来感觉像是涉及高以翔离世一事。而其实华少也并非无情之人，曾被拍到独自现身高以翔出事的地点，双手合十默默站了许久，对高以翔表示了诚恳地悼念。

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然而在评论区，竟然有人说华少收恐吓快递是“因果报应”，查看该用户的信息，发现他是高以翔的粉丝，此前他已经连续多次怒斥浙江卫视。

作为节目主持人的华少之所以成为网民攻击的对象，因为早在高以翔出事之初，外界就有声音指出华少在高以翔晕倒之后，曾错误地对外传达他已经没事的消息，因此，不少人认为华少在这件事上难辞其咎，而受到了网络暴力攻击。

可没想到的是高以翔事件已经过去了一个多月，华少依然遭受网络暴力，甚至升级到了人身攻击。高以翔的离世也不是华少导致的，希望粉丝们可以理智一些。

新闻摘自：搜狐娱乐

照片视频摘自网络

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