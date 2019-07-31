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千呼万唤！《High School Musical》电视剧版本杀青！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
千呼万唤！《High School Musical》电视剧版本杀青！
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让众人陷入音乐剧风潮的经典歌舞剧电影《High School Musical》，在2018年7月被官方宣佈即将开拍电视剧版本，而迪士尼也在日前确定上线日期，消息一出令全球《High School Musical》影迷大呼超期待！

《High School Musical》被影评人们称为“迪士尼最成功的原创音乐剧电影”，在2006年播出第一集后，就掀起一阵“歌舞剧旋风”，当年《High School Musical》三部曲结束后，许多粉丝都相当不舍，纷纷呼吁迪士尼继续拍摄续集。

《High School Musical》在多年后也回应了粉丝们的期待，通过官方粉专，已确定电视剧版的上线时间是在2019年11月12日，登录迪士尼力推的新流媒体平台Disney+，电视剧版总共有10集，并且会以纪录片的风格呈现，每一集都会有过去电影中的一首歌曲重新改编的新歌，当然原版电影中的歌曲也会出现在剧中。

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《High School Musical》即使在三部曲落幕后也不减热潮，当年非但所有相关周边一售而空，甚至还办了演唱会，之后还被改编成真正的音乐剧，连南韩夯团Super Junior厉旭AOA草娥FT Island在真都曾经出演剧中角色。这次《High School Musical》被改编成电视剧版，并且引进一众年轻新世代演员，令忠实影迷都非常期待电视剧版，究竟会带来什麽不一样的火花。

资料来源：ettoday

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