千万别让你的狗狗吃这10种食物！否则…

可能你养了一条呆萌听话的小狗，但是在“吃”这方面他们可能就像一个白痴一样一无所知，毫无忌口，因此安全饮食上的把关全靠你这个主人啦！那么以下的这十种食物一定不能出现在你的宠物食谱上！

1. 骨头

虽然我们总是常常把骨头和狗联系在了一起，但实际上，最好不要给自己的狗喂食骨头，因为骨头被咬碎了之后，可能会划伤它们的食道，甚至伤到体内的器官，危机生命！所以不管它对骨头有多喜爱，最好还是不要喂给它。

2. 葡萄

葡萄虽然是个好东西，但是对于有些小狗而言，它却可能是致命的毒药。如果你并不清楚你的狗对普通是否过敏，那么你最好还是打消让它吃葡萄的想法，否则极易造成它的肾衰竭，并导致死亡…

3. 海鲜

我们都知道有些人吃海鲜会过敏，但可不是只有人才会过敏，有些犬类吃了海鲜也会造成过敏，它们可不一定拥有你的抵抗力，又不会表达自己的症状，很可能可怜地在过敏中痛苦挣扎。

4. 大蒜和洋葱

可能你常常吧剩菜分给你的小狗，但是要注意里面是否有大蒜和洋葱！因为这两种食物中，含有一种特殊的化学物质，会破坏狗的红细胞，造成虚弱，严重情况下，甚至还要用输血来治疗…

5. 生肉

狗不能吃生肉，这个比较容易理解。吃生肉会导致它们消化不良，呕吐，甚至感染上各种寄生虫！

6. 牛油果/鳄梨

牛油果虽然是你的健康美食，但对小狗而言却并非如此了。牛油果所包含的甘油酸，会让小狗感觉胃不舒服，并且造成呼吸问题和胸水！

7. 夏威夷果

如果你最近发现你们家的小狗突然变得无精打采，虚弱无力，走几步都费了老大的劲儿，那么有可能它是误食了夏威夷果，这种果子在狗的体内会释放毒素，造成它们的虚弱和后腿无力！

8. 奶酪

虽然奶酪具有很高的营养，但它并不适用于你的狗狗。实际上包括奶酪，牛奶在内的各种乳制品，都包含有乳糖，但是你的小狗并没有消化这种乳糖的能力，因此堆积了太多的乳糖容易造成它们的腹泻和呕吐。

9. 辣椒

虽然不知道你的狗是否和你一样是个重口味的吃货，但是处于安全考虑，你还是打消了让它吃辣的想法吧！否则可能平时乖巧听话的它，会变成一条情绪失控的躁狂狗…

10. 巧克力

巧克力应该说是“狗狗禁食名单”上的著名食物！它里面含有丰富的可可碱和咖啡碱，这两种物质会直接让小狗中毒，随之而来的便是呕吐、腹泻…如果量足够大，那么很可能它会直接一命呜呼！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：火爆鸟

日期：2/2/2018