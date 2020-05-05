努力抗疫！纽西兰终于实现零新增新冠肺炎病例！

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纽西兰卫生部门日前宣布，在过去24小时，纽西兰无新增新冠肺炎确诊病例和疑似病例，实现0病例目标。截至目前，纽西兰累计新冠肺炎确诊病例仍为1137例，累计死亡20例。

对此，纽西兰总理阿德恩表示，实现新冠肺炎病例零新增证明纽西兰人的抗疫努力“足以让人为之自豪”，她同时敦促纽西兰人保持警惕。

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纽西兰在遏制新冠病毒方面取得明显成功，这可以归因于在疫情蔓延初期，该国就采取全面行动包括关闭边界、快速清晰的封锁策略以及透明公开的讯息等。

新闻摘自：新浪国际

照片摘自网络