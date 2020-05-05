生活 Lifestyle 努力抗疫！纽西兰终于实现零新增新冠肺炎病例！ by Bryan 帝琰 5 May 2020 written by Bryan 帝琰 5 May 2020 Advertisement 纽西兰卫生部门日前宣布，在过去24小时，纽西兰无新增新冠肺炎确诊病例和疑似病例，实现0病例目标。截至目前，纽西兰累计新冠肺炎确诊病例仍为1137例，累计死亡20例。 对此，纽西兰总理阿德恩表示，实现新冠肺炎病例零新增证明纽西兰人的抗疫努力“足以让人为之自豪”，她同时敦促纽西兰人保持警惕。 Advertisement 纽西兰在遏制新冠病毒方面取得明显成功，这可以归因于在疫情蔓延初期，该国就采取全面行动包括关闭边界、快速清晰的封锁策略以及透明公开的讯息等。 新闻摘自：新浪国际 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 《这就是街舞3》官宣「人间Balance」张艺兴加盟队长阵容！ next post 神隐多天，网络爆料小猪一直躲在这里避风头！ You may also like 只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！ 5 May 2020 蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！ 5 May 2020 卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！ 5 May 2020 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ 5 May 2020 士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁 5 May 2020 成功申请跨州回到城市工作的人注意啦！5月7号到10号放行！ 4 May 2020 防疫成功！澳门今开始复课！ 4 May 2020 马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！ 4 May 2020 跨州申请看这里：更新“Gerak Malaysia”或提交表格(含指南) 4 May 2020 快下载“MyTrace”APP追踪接触确诊者 4 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.