《鬼灭之刃》漫画销量爆血增长！打破《One Piece海贼王》的11年冠军纪录！

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由吾峠呼世晴所创作的漫画《鬼灭之刃》在今年 4 月开始播出动画后大获好评，堪称年度必看日本动漫！

动画受欢迎更是带动起漫画的销量，销量直直飙升，最近更是打破《One Piece海贼王》的11年冠军纪录！

据悉，《鬼灭之刃》早在 2016 年开始连载，但销量普普，但是随着动画版本播出后，作品人气突然急升，截至目前，漫画销量已经突破1600万本！

コミックス年間累計売上(10月末時点) 1位 鬼滅の刃 999万

2位 ONE PIECE 977万

3位 キングダム 751万

4位 約ネバ 728万

5位 五等分 535万

6位 ヒロアカ 451万

7位 進撃 436万

8位 かぐや様 365万

9位 ハイキュー 360万

10位 転スラ 307万 11年連続年間首位のONE PIECEが王座陥落。鬼滅、歴史的快挙！ — つーふぃ (@tsu_feet) November 6, 2019

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根据统计，从2019年1月到10月为止，《鬼灭之刃》的漫画销量已经达到999万本，比起《One Piece海贼王》的977万本更高！照这样下去，今年漫画的销量突破1000万完全没难度！

第3名到第10名依序是《王者天下》、《约定的梦幻岛》、《五等份的花嫁》、《我的英雄学院》、《进击的巨人》、《辉夜姬想让人告白》、《排球少年！！》以及《关于我转生变成史莱姆这档事》。

新闻摘自：Yahoo/HK01

照片摘自网络