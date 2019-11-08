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《鬼灭之刃》漫画销量爆血增长！打破《One Piece海贼王》的11年冠军纪录！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《鬼灭之刃》漫画销量爆血增长！打破《One Piece海贼王》的11年冠军纪录！
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吾峠呼世晴所创作的漫画《鬼灭之刃》在今年 4 月开始播出动画后大获好评，堪称年度必看日本动漫！

动画受欢迎更是带动起漫画的销量，销量直直飙升，最近更是打破《One Piece海贼王》的11年冠军纪录！

据悉，《鬼灭之刃》早在 2016 年开始连载，但销量普普，但是随着动画版本播出后，作品人气突然急升，截至目前，漫画销量已经突破1600万本！

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根据统计，从2019年1月到10月为止，《鬼灭之刃》的漫画销量已经达到999万本，比起《One Piece海贼王》的977万本更高！照这样下去，今年漫画的销量突破1000万完全没难度！

即将发行的少年Jump周刊50的封面！

第3名到第10名依序是《王者天下》《约定的梦幻岛》《五等份的花嫁》《我的英雄学院》《进击的巨人》《辉夜姬想让人告白》《排球少年！！》以及《关于我转生变成史莱姆这档事》

进击的巨人

我的英雄学院

新闻摘自：Yahoo/HK01

照片摘自网络

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