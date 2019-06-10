加州秘办奢华婚礼 Chris Pratt婚照首曝光！

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「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女儿凯瑟琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）8日在美国加州结婚，一直保持低调，他10日首度在Instagram上PO出婚礼照，更开心分享升格为人夫的喜悦。

星爵和凯萨琳8日在美国加州举办婚礼，他10日在Instagram发文分享新婚喜悦，他开心地表示：「Yesterday was the best day of our lives.（昨天是我们人生中最美好的一天）」两人从情侣昇华为夫妻，他也感动地说：「We feel so blessed to begin this new chapter of our lives.（我们觉得非常幸运，将开启生活的新篇章）」他更感谢家人和朋友们一同经历了这麽重要的时刻。

而星爵和凯萨琳结婚非常低调，他10日也首度在InstagramPO出两人在婚礼上的合照，只见画面中，他牵着身穿白纱的妻子手，小俩口甜蜜地相视而笑，画面浪漫又感人。

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▲星爵首晒结婚照。（图／翻摄自Instagram／Chris Pratt）

据《每日邮报》报导，星爵与凯萨琳前一天还在演员好友罗伯劳（Rob Lowe）的蒙特斯托（Montecito）庄园进行婚礼排练，今天则低调在圣思多罗牧场酒店（San Ysidro Ranch）举行婚礼。圣思多罗牧场酒店坐落在500英亩（约200公顷）的私人土地上，俯瞰着太平洋，这栋牧场建筑起源于1893年，历史非常悠久，据说两家人将场地全包了，筹备这场温馨婚礼毫不手软。

资料来源：ETtoday

日期：2019年6月10日