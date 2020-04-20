副财长：已批准的援助金受惠者 无需号码 可以直接带IC到BSN领钱

Advertisement



财政部副部长莫哈末沙哈表示，为了让B40群体能够快点领取国家关怀援助金（BPN），所有受批准的受惠者如今不必再等待国家储蓄银行（BSN）的号码了，可以直接亲临银行领取现金！

“受惠者可亲自去领取BPN援助金，只需要携带身份证，不需要号码了。”

他表示，至于受惠者代表，去银行领取援助金时则需要携带相关文件，如结婚证书、报生纸等可证明与受惠者关系的文件。为了方便B40群体领取BPN援助金，BSN银行分行将在行动管制令期间照常营业，营业时间为早上10时至下午3时。民众可浏览https://www.mybsn.com.my/content.xhtml?contentId=1648，查询营业的BSN银行分行名单。

Advertisement



莫哈末沙哈提醒民众到BSN银行时，记得保持1至2米的社交距离。

有关BPN援助金帐户的相关问题，可拨打03-88829089或电邮至[email protected]联络财政部，或是拨打03-89111000、进入https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/网站填写表格，联络内陆税收局。

至于BSN银行的联络号码，则是1300-88-1900。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络