副会长朴叙俊帅气回顾！盘点《驱魔使者The Divine Fury》必看原因｜将打造驱魔电影宇宙

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想念副会长朴叙俊的你，终于又有新片可以看啦！ 《驱魔使者 The Divine Fury》是朴叙俊独挑大梁的「驱魔动作片」，除了惊悚、灵异的元素之外，也不乏华丽的战斗场景，十分震撼！

由前年席卷全球票房和口碑的韩国电影《与神同行》亿万制作团队再次打造全新奇幻惊悚电影《驱魔使者》，期许开创出韩版的《康斯坦汀Constantine》系列。《驱魔使者》一上映就再次席卷了电影院的恐怖热潮，不但获得媒体的高度评价，口碑瞬间炸裂，在IMDb获得79分、谷歌更有98分的好评！

《驱魔使者》故事在叙述一位MMA格斗冠军「龙厚」（朴叙俊饰），创造18胜0败的不败神话纪录，但每晚却疑似被鬼压床而无法安稳入睡，且右手掌开始出现持续冒血的伤口，有一天意外认识来自于梵蒂冈教会的「安神父」（安圣基饰），才得知原来那是「圣痕」。但他不信鬼神、不信命运之说！龙厚这般愤懑的心灵，原来是因为儿时的可怕意外。一场车祸夺走了父亲的生命。但这场悲剧，与龙厚即将面临的挑战，究竟有什么关联？

以下为大家整理必看《驱魔使者》的5大原因

看点1｜朴叙俊化身黑化格斗选手

摆脱过去呆萌、暖心的形象，朴叙俊在《驱魔使者》中首次挑战厌世、叛逆的角色。过去以电视剧作品较为出色的他，曾主演过电影《菜鸟警校生》，但《驱魔使者》绝对是朴叙俊最佳大银幕代表作！高难度的格斗片段、深层的心境转变⋯ 朴叙俊的演技本就能轻易牵动影迷的心思，《驱魔使者》的高难度动作戏又令人重新认识这个男人的别样魅力。（虽然许多少女心都是冲着朴欧巴的好身材，但打斗时和穿上神父服装的副会长还是很帅的哦！）

「龙厚用心祈祷的话，主一定会听见你的声音。」

「神什么都没做。我要报仇⋯⋯ 我要报仇⋯⋯」

看点2｜超惊悚驱魔仪式

剧中龙厚因身上赋有「圣痕」，被安神父认定他是神选的「狙魔使者」！尽管内心抗拒着，龙厚却决意追随着安神父执行驱魔的任务。其中面对几件棘手的诡异事件，将会有超惊悚的恐怖片段，喜欢挑战自己胆量的朋友，千万别被吓到哦！

看点3｜结合了《康斯坦汀Constantine》的华丽战斗

毕竟是以Keanu Reeves主演的《康斯坦汀Constantine》为灵感的电影，在本质上就与其他的驱魔片截然不同。华丽的战斗画面、精致的肉搏片段，是《驱魔使者》最振奋人心的元素！由朴叙俊饰演的角色，是MMA格斗冠军的背景，也让这些动作戏码更贴近现实。相比好莱坞式的英雄主义，《驱魔使者》更着重刻画角色的成长与领悟。

看点4｜超高颜值、超大咖演出阵容

除了有男神朴叙俊欧巴主演之外，其中引起韩国影迷兴奋的莫过于有韩国「国民影帝」安圣基出演「安神父」角色。曾多次夺得韩国三大影视奖（百想艺术大赏、青龙电影奖及大钟奖），享有「国民影帝」的美誉！相较近年最高人气的男主角朴叙俊，其实许多韩国人是为了再次目睹影帝的风采而走进了电影院。 而剧中「安神父」与以往神父保守的形象恰恰相反，甚至幽默风趣的说话方式，让傲娇的男主龙厚，也不得不佩服这位“老人家”，所以深得影迷们的喜爱。

另外，在《驱魔使者》中的反派角色，是由禹棹焕诠释。他在韩剧《伟大的诱惑者》中邪魅的气质令人印象深刻！这次他在大银幕挑战了更腹黑、复杂的反派，一个眼神能瞬间让空气凝结，相信少女们在观赏这部电影后也会忍不住追踪这位欧巴的！

最后一位即是在近期与《驱魔使者》同步上映的《寄生上流Parasite》中一鸣惊人的男主角崔宇植，他也在《驱魔使者》中现身啦！

如果你还不知道，崔宇植、朴叙俊、BTS V（金泰亨）和朴炯植是多年的挚友！而崔宇植和朴叙俊两人在2012年拍摄剧集《Family》后就成为了至亲，在之后爆红韩剧《三流之路》中也有不少对手戏。

而朴叙俊在《寄生上流》中客串崔宇植的学长，崔宇植当然也义不容辞为《驱魔使者》卖力。他的角色是个呆萌的祭司助手，被恶魔攻击、吓晕⋯⋯ 据说两人都是未拿片酬客串，只为了为对方的电影宣传尽一份心意，好情义令人动容。

看点5｜《与神同行》的亿万团队打造续集

从《驱魔使者》中的宏伟场景就知道，这是一部砸了巨额投资的电影。有趣的是，这是《与神同行》幕后团队的一个梦想啊！上述提及《驱魔使者》的初衷，是打造韩版的《康斯坦汀Constantine》，而这么大的项目，绝对不是一部作品就能马虎了事的。

好莱坞奇幻巨作《康斯坦汀Constantine》一直无缘推出续集，连主演Keanu Reeves都三番两次表示自己最想演续集就是它却一直无果。但《驱魔使者》的团队却为了圆一个梦，直接在片尾彩蛋的「一张纸条」上，写下关于续集的秘密！

——以下有雷，请慎入——

《驱魔使者》片尾彩蛋在电影结束后约1分钟出现，可以看到饰演崔神父的崔宇植正坐在长椅上阅读一张明信片，原来是他的前辈「安神父」寄来的，表示他现在正与「龙厚」正在梵蒂冈，并十分看好未来崔神父的表现，这时画面变暗，且出现一行白色的字写上「崔神父将在《司祭》中回归」，这句话就完整的表达了会有续集的计画，似乎也在暗示「龙厚」将回归，而故事走向也将以崔神父为主！

The Divine Fury Sneak Preview The Divine Fury casts sent their greetings to Malaysian fans 😊 Check out the sneak preview 😎ICYMI, #TheDivineFury will be premiered in cinema on 15 August 🎞️ https://www.youtube.com/watch?v=1r27yzv6gTM 由 GOkpop Malaysia 发布于 2019年8月13日周二

资料来源：Elle、多多看电影、goody25