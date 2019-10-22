前天刚否认劈腿约砲 男偶像再被爆出「8分钟音档」

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中国28岁男星孔垂楠近日连环爆出劈腿、四处约砲、传染性病给论及婚嫁的女友等不堪风流史，引发各界关注，他前天急忙发表长文道歉，以暂停演艺事业止血，只是没想到这份声明不但不被网友买单，还认为他把一切都推给女友，称她是忧郁症患者的臆测，21日女方决定站出来说清楚讲明白。

根据《新浪娱乐》报导，张女和孔垂楠原定在年底结婚，但男方混乱的男女关系让她的忧郁症病情加重，从轻度转为中度，并先后有过2次轻生举动。不过在她披露对方一直以来的恶劣行径后，男方工作室却把孔垂楠私生活混乱等行为，归为是张女忧郁症的幻想，让她好不容易稳定的情绪再次激动。

张女说，之所以会公开录音是因为孔垂楠违背承诺又消失。两人原本要在11月11日结婚，她却在10月初发现对方和别人的暧昧讯息，两人沟通后，孔垂楠以自己的演员事业做承诺，答应不会再骗人，没想到两天后事件重演，她问：「你还记得你的承诺吗？」孔垂楠因此在微博上发文不当演员，只是随即删文。

张女表示最初录下两人谈话只是为了自保，因为在孔垂楠的世界里永远是别人的错，她怕对方翻脸不认人所以才录音，至于为什么会把8分钟音档示众，她坦言是因为对方的粉丝不断私讯用难听字眼骂人，工作室又推卸责任，她索性公开录音内容，交给大众评断，「我没想彻底伤害他，还有很多我知道的但我没说。」

音档中疑似孔垂楠的男性小声说道：「当时选择不说、选择骗人，是因为觉得如果要把这种事情说出来，一是觉得丢人，二是觉得妳肯定会膈应我，会跟我分手，我才选择没说。」但张女生气反驳：「那到现在这种情况呢？已经谈婚论嫁了，我没得选，我不知道怎么选，选了都是伤害我付出的感情。」

至于孔垂楠声明中提到「张女删除他与同事的关系」又是怎么一回事？张女澄清，两人在某次争吵和好后，孔垂楠向她保证会把聊情色讯息的人删掉，也会把睡过的人删得干干净净，但结果依旧是出轨并又被抓到，最后男方自己把一起出去玩的人删除，只是没想到最后却变成是她做的。

张女委屈表示，从没想过用工作要胁孔垂楠，反而男方很多工作上的琐事都是她一手包办，举凡日常拍照、修图、发文都是她帮忙的，甚至连试戏片段、与粉丝互动的抽奖活动也是出自她，最后却落得如此下场，令人不胜唏嘘。

新浪娱乐独家专访张孟妍报道全文：

如果是虚假的道歉，不必要

新浪娱乐：现在精神状态怎么样？

张孟妍： 我精神状态还好，因为我家人在24小时轮流照顾我。情绪上我不知道怎么讲，当我今天下午又一次看到他诋毁我的那些东西，我有一些激动，现在缓过来一些。

新浪娱乐：昨天事情发生之后，孔垂楠包括他的团队这两天有没有联系过你？

张孟妍：没有，他包括他的工作室都没有联系过我。至于孔垂楠工作室在微博发布的声明中说“工作室已联系警方确认女方安全状况。事发时已经报警，经调解后女方被家人带回。”，他们确实是报警了，我接到了警方电话。

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但是我不是通过调解后搬走的，实际上是因为我割了两次腕，我的家里人担心我，然后连夜开车过来把我接走的。

新浪娱乐：孔垂楠本人联系过你吗？

张孟妍：没有，他一直都是如此不太负责任的人，如果遇到他处理不了的事情，他会选择逃避。

新浪娱乐：孔垂楠发布在微博上的道歉你看了吗？

张孟妍：就是说觉得他这个道歉是作为他作为一个公众人物，对大众，但没有对我本人道歉。

我录音是因为幻想他能做到像他说的那样好

新浪娱乐：出于什么原因发出那条微博，将事情公之于众？

张孟妍：因为他违背了对我的承诺，而且消失了。事情过程是这样的，我们俩今年在一起，已经见过家长决定买房打算稳定下来了，原定的婚期是11月11。10月七、八号左右，我看到他的微博私信里有暧昧消息，发给他的是我爆出录音的这个人。那次谈话之后，他向我保证不会再骗人了。如果再骗人，就再也不做演员。

新浪娱乐：为什么他要用不做演员这个理由来保证呢？

张孟妍：他为什么要用我不当演员惩罚自己，我不知道他是什么想法，有可能他觉得自己别的东西没有保证力度，但确实是他主动保证的。之后两天又发生一些欺骗。我很清楚记得他想了一下，又保证说我要再骗你我就不当演员。结果没过两天又有一些欺骗， 我说那怎么办，你还记得你的承诺吗。他说记得，然后他就发了一条说自己不做演员的微博，但他很快又删掉了。后来我看到了他微博上更新了一个工作动态。

新浪娱乐：那次谈话出于什么情况有录音，之后为什么又公布出8分钟的录音？

张孟妍：我录音当时最初也只是为了怕他以后不承认来说我，因为在他的世界里永远是别人的错误。通过一次次的事实让我变得我很了解他，但我又幻想他能像他说的一样那么好，所以我才录的音。放出录音的原因是因为他的一些粉丝私信骂我，骂的已经到难听的地步。他的工作室也先发声明说一切都是我的臆想，我才把录音放出来。

新浪娱乐：有没有考虑过发微博之后的反应？

张孟妍：是他先没有饶恕我。我觉得每个人都应该为自己说的话，做的事负责任。之前他也在伤害别人，伤害很多人，甚至他的前女友都来私信我。

新浪娱乐：看你在微博上有说的“身边的人在告诉我饶恕他人放了自己”身边人有给一些建议吗？

张孟妍：家人朋友。就是说因为他们觉得因为我本身就是已经这样了，然后他们的意思说就让我别去关注他，就当不认识那个人。他们说的这些观点都是对的，都是为我好。没想伤害谁，但请也别伤害我

新浪娱乐：工作室发出的声明称你指出的孔垂楠私生活混乱、约炮等行为出自你的臆想，你怎么看？

张孟妍：我所说的都是真实的，我没有想彻底的伤害他，只是曝出了一小部分语音，还有很多我知道的但我并没有说。

新浪娱乐：工作室在声明中指出9月30日的一条微博是你拿孔垂楠手机发的？

张孟妍：那条微博是我发的，因为那天和他暧昧过的女生又被我发现了。我发了那条微博之后他的宣传看到了删掉了。我跟他说了我发了那条微博他说没事，他做错了随便发。

新浪娱乐：有微博名“周小丶美AINY”的网友说是孔垂楠曾共处过的同事，他说孔垂楠给你转了25万，你强迫他签下50万欠条，强迫他删除与工作同事的联系，是否属实？

张孟妍：50万欠条没有，让他拿出证据来。25万的车款确实在我这，当时她说把钱放在我这是为了给我安全感，说以后挣的钱都给我，而且这25万我们两个人一起花掉了一大部分。50万的欠条，他有通过银行转账给我50万的记录吗，还是在任何情况下我问他要过这笔钱。而且我真的不知道我怎么能强迫他签下欠条。

关于删除他与同事的关系，有一次在参加一次活动之前，我们需要分开几天，当时因为一些矛盾吵架分手，和好后他给我保证说活动回来之后，他会把聊骚过的人、睡过的人删得干干净，是他自己讲的。后面他又因为出轨被我发现，他自己把出去玩的人也都删掉了。

关于他的工作，我从来没有要挟过他。反而是他的日常拍照，微博拍照，还有修图、发文什么的，也都是我在帮他做。包括他去试戏录的片段，还有他微博的抽奖，其实都是我帮他想的。而且其中一个粉丝收到的礼物，也是我之前在免税店买的。

关于蹭雪莉（Suli）这个事情的热度我想说是刚好碰在一起了，我也不想这样。

我自己有一个微博小号，8月多就有记录要不要因为他出轨的事情分开。改名字也是因为我自己个人的原因，有一个国学师傅说女生叫“杰”字不好，感情苦，所以改了名。他们讨论的节目我也是当作一个工作通告去参加的。

新闻来源：ettoday & 新浪娱乐