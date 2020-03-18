别上当！政府没有安排任何单位进入家门消毒！

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现在新冠肺炎疫情期间，如果有人按你家门铃，告诉你他是来帮你消毒整间家的，你会觉得开心、立即打开大门欢迎他吗？

记得千万不要这么做！

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国家安全理事会指出，政府并没有委任任何代理人进行逐户进行新冠肺炎免疫工作，还请大家别上当、随意让人进入屋内！ 国家安全理事会发文告说，民众必须保持警惕，提防不法人士在新型冠状病毒疫情爆发期间捞取好处。

资料摘自：Viralcham!

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