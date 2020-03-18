生活 Lifestyle 别上当！政府没有安排任何单位进入家门消毒！ by Bryan 帝琰 18 March 2020 written by Bryan 帝琰 18 March 2020 Advertisement 现在新冠肺炎疫情期间，如果有人按你家门铃，告诉你他是来帮你消毒整间家的，你会觉得开心、立即打开大门欢迎他吗？ 记得千万不要这么做！ Advertisement 国家安全理事会指出，政府并没有委任任何代理人进行逐户进行新冠肺炎免疫工作，还请大家别上当、随意让人进入屋内！ 国家安全理事会发文告说，民众必须保持警惕，提防不法人士在新型冠状病毒疫情爆发期间捞取好处。 资料摘自：Viralcham! 想知道更多新冠肺炎的消息，点击Viralcham! Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 不遵守行动管制，违例者可被判处最高2年监禁！ You may also like 不遵守行动管制，违例者可被判处最高2年监禁！ 18 March 2020 跨州需申请通行准证 总警长：雪隆来往不必报备 17 March 2020 加快脚步追查！万人集会已有超过8000人受检验！ 17 March 2020 我国有57所医院提供新冠肺炎检测！ 17 March 2020 【新冠肺炎】3分钟看懂国际旅游等级表+流感大流行警告级别 17 March 2020 我国行动管制14天内 禁止出国工作、求学 17 March 2020 5 款热门健康管理 APP 16 March 2020 致敬！新冠肺炎前线医生撰写执勤点滴～ 16 March 2020 新冠肺炎疫情扩散 6专家呼吁政府考虑封城！ 16 March 2020 大马今日暴增190宗确诊病例！累计病例共428宗，9名患者正在ICU！ 15 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.