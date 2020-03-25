刘亦菲「自称亚裔」遭中国网友抵制 、罢看《花木兰》

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迪士尼真人版电影《花木兰》日前在美国洛杉矶举办全球首映仪式，女主角刘亦菲不惧疫情，以一身金闪长礼服出席，气质十足。但她在首映后受访时，因为以「亚裔」称呼自己而引起轩然大波，接连延烧到她的美国国籍，也让不少中国网友痛批她「难道承认自己是华人很丢脸吗？」

据悉，刘亦菲在首映礼后接受美国杂志《Variety》採访时，被问到木兰的格言中「忠、勇、真」对她有着什么意味时，她表示，是对家人和真正的自我做到这三点，「自己作为一个亚裔非常骄傲，一旦我们知道心中所想，我们就有机会全力以赴，做到最好的自己。」

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随后「亚裔」这词让刘亦菲陷入争议，由于明星大多以「华裔」自称，加上「华裔」指的是「居在国外并已取得中国以外国籍的华人」，而「亚裔」顾名思义就仅是亚洲地区的人。因此，刘亦菲自称「亚裔」一事在中国网站引起骂战。

实际上，刘亦菲早在念书时期就已将国籍改为美国，后来因考入北京电影学院选择在中国发展。虽然有不少人都知道刘亦菲是道地的美国人，但由于刘亦菲的出生地是武汉，因此她的身份也应该是「美籍华裔」，如今受访她却自称是「亚裔」，让网友痛批：「忘祖」、「承认是华人很丢脸吗」，更纷纷决定罢看《花木兰》。

新闻来源：ETtoday