分手不到半个月Brooklyn Beckham回头搂旧爱

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20岁的Brooklyn Beckham长相帅气、情史丰富，历任女友都来头不小，最近一位恋爱对象是超模Hana Cross，两人于2018年底大方认爱，但交往仅9个月，就在月初宣布分手。如今不到半个月的时间，Brooklyn Beckham火速回奔大10岁的前女友怀抱，更被目击两人甜蜜玩亲亲！

据外媒《Us Weekly》报导，布鲁克林分手不到半个月，在9月14日和30岁舞者前女友Lexy Panterra，出现在伦敦名叫「Tape」的夜店，更当众大玩亲亲，事后两人也一起离场。

此外消息也透露：「Brooklyn Beckham对她（Lexy Panterra）非常着迷，他们整晚不但笑得很开心，还一直亲吻对方。」不少网友对Brooklyn Beckham「超神速」告别前段恋情，都感到傻眼，但谁再难过，都比不上他的前女友Hana Cross难过。

其实，Hana和Brooklyn 9月11才在伦敦时装周派对上意外相遇，但那次会面不是相当愉快，在场人士透露，他们两人交谈时非常激烈，Brooklyn还冷澹说出「事情就这样了」，接着便离开，Hana最后更是跑到厕所里崩溃大哭。

新闻来源：Ettoday