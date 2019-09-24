出道13年 Sleepy存款仅剩约25马币

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韩国嘻哈男团Untouchable成员Sleepy出道13年，近来他和经纪公司TS娱乐爆发合约纠纷。韩媒独家披露，这13年来Sleepy发行了40多张专辑，还演出《我们结婚了》、《真正男子汉2》、《丛林的法则》等多个知名综艺节目，不过收入9成都给了经纪公司，穷到担心被断水断电，甚至被房东扫地出门。

韩媒《Dispatch》独家取得Sleepy这几年来和经纪公司的对话，据报导，双方在2008年10月10日签订了为期7年的专属合约，当中规定将从利润中扣除演艺活动的成本，包括制作费、服装费、美容费、交通费、住宿安排和餐费等后，净利润的10%为Sleepy的收入，剩下90％则归TS娱乐所有。

一开始Sleepy连续三年，每个月向公司「贷款」110万韩元煳口度日。不过他稳定发行作品，也参加许多综艺节目，在近4年来更是演出了19个综艺节目、共发行了15张专辑，理应是荷包满满。但事实上他的生活完全没有改善，不只连水、电、瓦斯费和房租都付不出来，公司每个月应该到帐的194万韩元更是常常拖欠或少付。

Sleepy对于公司的收入计算相当不解，但询问过后，只得到不清不楚的销量计算费用Excel文件，公司更坚持，「Sleepy出道后的7年间赚到的钱很少，还是赤字，没办法。」虽然一个月看似有5万台币的收入还算稳定，但对比工作量和首尔高消费水平，以及要负担妈妈的生活费，让Sleepy每个月都入不敷出。

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从《Dispatch》曝光的对话中可见，Sleepy常常卑微的向公司要求自己本该拿到的款项，像是对公司代表说：「哥，家里（没缴钱）停水了。」，更提到因为经常积欠水电等帐单费用，甚至被房东要求搬家，但也只得到「喔」的回应，让Sleepy心寒回覆：「被赶出来的话妈妈（心里）会受伤的，这种情况不会无动于衷吧，请哥理解一下。」

Sleepy甚至截图自己仅剩7214韩元（大约马币25.24）的帐户馀额，向公司代表说：「哥，这个月的钱明天能给吗？」多年来几乎都是在要断水、断电、手机停话，甚至积欠房租9个月后，才向公司讨应给的帐款，却常常受到敷衍对待。

新闻曝光后，让不少网友傻眼说道：「终于知道为什么这家经纪公司常常有纠纷。」、「连Sleepy这种工作量、名气和曝光度，居然还缴不出水电费，这公司非常有问题。」更有人称对话内容超心酸：「他明明是被欠钱的人，却只能很卑微的要钱，公司的态度比他还差。」

新闻来源: Ettoday