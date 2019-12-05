出道以来最大突破！杨丞琳新歌《Love is Love》变成“嘻哈琳”！

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睽违3年，杨丞琳最新的第11张专辑《删·拾 以后》终于正式推出！

实体与数位榜都有非常好的成绩！其中被视为杨丞琳出道以来最大突破的《Love is Love》歌曲，也邀请2019金曲奖最佳新人奖得主 ØZI 创作、制作和拍摄MV！

早在 ØZI 大获肯定之前，杨丞琳即在整合专辑曲风过程中，特别选定他为专辑内节奏强烈的快歌进行创作，无非就是看中ØZI在现今华语音乐圈当中扮演不可忽视的角色。他拥有美式背景却能将创作融合跨越东西的文化共感，运用歌词诉说跨越差异的男女观念，朗朗上口的曲调都为当今乐坛注入新的能量。杨丞琳表示，“整张专辑最大的挑战就是《Love is Love》，录音跟MV拍摄都完全跳脱我的舒适圈，虽然我是一个不停在变化的人，可是我真的没有跳到他的领域过。”

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杨丞琳在配唱过程中毫无障碍，ØZI更对丞琳的唱法表示高度赞赏！

由于饶舌、R&B这些领域对丞琳来说真的太陌生了，除了音乐创作也需要ØZI帮她把关歌曲的视觉，丞琳直呼：“找他当导演真是再适合不过！“ØZI的创意思维跟过去传统MV拍摄很不一样，更打造丞琳从来没有过的样子，时髦慵懒卷发以及高马尾；身穿oversize外套，裡头中空仅穿运动Bra；充满混血感的妆容，戴上”猫眼”效果的角膜变色片，从头到脚浓浓的欧美风，是大家从未见过的杨丞琳！

资料照片来源：环球音乐