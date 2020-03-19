凌BOSS冲进头纱吻新娘！《奈何2》甜蜜收官 (含剧透)

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甜宠剧《奈何BOSS要娶我2》原班人马演出，让粉丝追剧看不腻，第2季虽然非想像中是第一季的延续，而是平行时空概念，但第二季的甜度不变，甚至更升级，大结局中，万众期待的婚礼戏，更有「凌BOSS撩头纱吻木木」画面，动图在网上狂流传，让粉丝狂尖叫。

《奈何2》凌BOSS（徐开骋 饰）和夏林（王双 饰）组成「木已成洲」CP，男主角阴谋骗婚、婚后撩妻，再到宠妻无极限，每一集都有甜宠画面，上演「衣架吻」、「秋千吻」、「领带吻」，几乎每集都有吻戏，疯狂洒糖不手软。就连洒狗血的剧情，包括公司手下嫉妒使坏、女主角意外失忆等，也都包含在剧情中，全都拍好拍满。

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大结局中，女主角夏林（王双 饰）终于恢复记忆，木已成洲在户外举办盛大婚礼，两人在众人见证下许下誓言，最后新郎凌BOSS一把撩开头纱，快速钻进头纱里，甜蜜拥吻新娘，浪漫的桥段让不少网友笑亏，「陈晓、陈妍希婚礼也有这招，根本就是偶像剧。」还有人说甜到爆鸡皮。

剧情一路演到女主角实现梦想拿下奖座，身旁有爱她的老公凌BOSS，还有可爱的儿子奈奈，有小孩后凌BOSS疯狂吃醋，亲热老婆希望获得关注，无奈儿子爬上床想一起睡，婚后生活逗趣又爆笑，结局完美收官。

这段期间，大家可以宅在家里，观看这部甜宠剧哦~

新闻来源： ETtoday