准备好了？这些国家已经打算要解封了！

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虽然全球新冠疫情还没结束，但一些主要疫情国政府已经打算放宽隔离措施。

中国：复工复课后即将迎来长假旅游高峰

此前中国大部分地区已基本复工，而早前爆发疫情十分严重的武汉市日前也宣布将在4月底实现100%的复工复产率。

4月27日起，北京高三学生正式复课，上海、广州、深圳的高三及初三学生也开始回到校园上课。此前中国教育部宣布，受疫情影响今年中国高考时间推迟一个月，在7月7日-8日期间举行。各省市中考时间也均延后。

中国公共卫生专家钟南山此前表示，出现少数病例不应该妨碍复工复产，否则会对经济和公众生活“带来很大的伤害”。

在中国的“五一”小长假即将到来之际，中国的景点大部分早已恢复开放，预计将迎来游客高峰。

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美国：多个州放宽禁令

尽管美国许多官员称社交距离政策需要持续至今年夏天，但越来越多的州已经开始放松当地的封锁令。

乔治亚、俄克拉荷马、阿拉斯加与南卡罗来纳州已经允许小型企业重新开始营业，这四个州以及其他一些州还出台计划，呼吁本周起更多限制得到放宽。

一些公共卫生专家警告称，过早取消封锁令可能导致第二波传染出现。与此同时，美国已有2600万人登记寻求失业保护，白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）最近表示，美国失业率本月可能将达16%。

意大利：总理宣布5月初开始解禁

意大利总理孔特宣布，意大利将从5月4日起陆续放宽此前的严格措施，意大利人将可以在佩戴口罩的情况下小规模探访亲人，公园也将开放，但学校将继续停课至9月。

当地疫情数据已持续下降多日，意大利当局认为该国的传染率已经降低到可以放宽社会管控的水平。

孔特同时强调，未来数月内仍需继续实行保持社交距离的措施，且教堂服务仍将继续禁止。他还敦促大家继续与他人保持一米距离。

新闻摘自：BBC

照片摘自网络