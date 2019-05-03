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准备吃喜糖！杜海涛《少年可期》自曝 今年将与沈梦辰结婚！

by Tofu
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准备吃喜糖！杜海涛《少年可期》自曝 今年将与沈梦辰结婚！
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5月3日，在最新播出的《少年可期》中，杜海涛作为嘉宾现身。在谈到与乖乖沈梦辰婚姻一事，杜海涛透露今年将与沈梦辰结婚，还大方邀请乐华七子组团来参加婚礼。此前，两人曾多次被拍到现身国外拍摄婚纱照。

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据悉，沈梦辰与杜海涛已相恋6年，两人甜蜜如初恋，更在《女儿们的恋爱》中放闪，让许多网友相信真爱的存在。

资料来源：新浪娱乐

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