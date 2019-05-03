娱乐 Entertainment明星 Celebrity 准备吃喜糖！杜海涛《少年可期》自曝 今年将与沈梦辰结婚！ by Tofu 3 May 2019 written by Tofu 3 May 2019 Advertisement 5月3日，在最新播出的《少年可期》中，杜海涛作为嘉宾现身。在谈到与乖乖沈梦辰婚姻一事，杜海涛透露今年将与沈梦辰结婚，还大方邀请乐华七子组团来参加婚礼。此前，两人曾多次被拍到现身国外拍摄婚纱照。 Advertisement 据悉，沈梦辰与杜海涛已相恋6年，两人甜蜜如初恋，更在《女儿们的恋爱》中放闪，让许多网友相信真爱的存在。 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 别把环保想得太复杂，超简易入门法 next post 戏里戏外宠妻的钢铁人 因妻子一句话 改变了一生！ You may also like 戏里戏外宠妻的钢铁人 因妻子一句话 改变了一生！ 3 May 2019 小花妹5岁啦！邓超孙俪再现夹击亲脸杀 女儿生日愿望竟是「打爸爸」？！ 3 May 2019 经纪人爆最新证据！曾要求张紫妍删光性虐内容 3 May 2019 朴有天上铐亲身谢罪 旧爱曾偷拍裸照威胁 3 May 2019 《皮卡丘》首映大爆点！死侍老婆「带宝贝球」惊喜登场 3 May 2019 Chewbacca扮演者Peter Mayhew过世，享年74 3 May 2019 《我们与恶的距离》那些直击你心中的写实语录 2 May 2019 仙靓夫妇重现《恶作剧之吻》 袁咏仪上演强吻张智霖戏码？！ 2 May 2019 为网民消暑降温 龚嘉欣郑融马诗慧大方PO性感泳照！ 2 May 2019 《惊奇队长》星际战队指挥官Yon-Rogg结婚了! 2 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.