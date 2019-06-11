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冯伟衷遗作《北京到莫斯科》613上线！ 唯美剧照引粉丝留言：好想他

by Tofu
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冯伟衷遗作《北京到莫斯科》613上线！ 唯美剧照引粉丝留言：好想他
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在今年1月24日因在纽西兰参加军训时受重伤宣告不治的冯伟衷，因英年早逝，让许多人唏嘘不已。而网剧《北京到莫斯科》是他为数不多的遗作，因此在开播前就备受瞩目。

即将在本月13日开播的《北京到莫斯科》是由台湾金钟视帝黄河、大马艺人吴俐璇（Jojo）、新加坡艺人陈凤玲以及已故的冯伟衷主演。

故事讲述男主角凯翔（黄河饰）从车祸昏迷中醒来后失忆，只记得5年前和前女友Kloudiia（陈凤玲饰）的甜蜜回忆，完全不记得自己有个未婚妻筱琦（吴俐璇饰）。凯翔于是乘坐列车从北京到莫斯科，想找回那段回忆和曾经深爱的女友，却遭同行的好友Kenneth（冯伟衷饰）百般阻扰。冯伟衷在剧中暗恋“有夫之妇”吴俐璇，四角感情错综复杂。

Jojo吴俐璇在接受《星洲娱乐》访问时谈到，在拍摄期间的挑战，莫过于在莫斯科的拍摄条件非常严格，“我们在拍摄时不可以超时，在特定的拍摄地点也不能超线（超出拍摄范围），不然分分钟会被取消拍摄准证。”而蒙古从早到晚的温差变化很大，“我们穿的是秋装，但冬天的蒙古大草原特别冷，偏偏我们还得在户外装浪漫。”

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说到已故的冯伟衷，吴俐璇形容他非常用功，“虽然我们打趣说他是孤僻鬼，但其实他很会善用时间，有次他3天不出门，结果就写了十多场戏，还有几个原创故事的点子。他之前到过莫斯科，我要出门时，他还给了我一些旅游小贴士。”她表示冯伟衷也喜欢人多热闹的感觉，有时大家晚上会小喝两杯，聊自己喜欢的音乐和电影。“我觉得他是个很需要独处空间的人，而且很擅长聊天，跟他每每都聊得很深入。”

 

“我的人生，因为有你们，过得还不赖。所以如果可以帮你找回记忆，帮她找回笑容；陪你们走这一趟，我绝对义不容辞。”
—— Kenneth

一起来看看属于冯伟衷的《北京到莫斯科》预告：

《北京到莫斯科》 一个横跨七千公里的秘密 Trailer – 冯伟衷

”我的人生，因为有你们，过得还不赖。所以如果可以帮你找回记忆，帮她找回笑容；陪你们走这一趟，我绝对义不容辞。” —— Kenneth.人物篇 ：冯伟衷.《北京到莫斯科》 即将在6月13日首播！记得锁定Toggle！.#ToggleBeijingToMoscow#北京到莫斯科#augustpictures

August Pictures 发布于 2019年6月10日周一

 

 

 

资料来源：星洲日报

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