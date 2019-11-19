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冯伟衷军训重伤不治案 同车2名军人被判罪名成立

by Tofu
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冯伟衷军训重伤不治案 同车2名军人被判罪名成立
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新加坡艺人冯伟衷今年1月在纽西兰参加军训期间，修理榴弹炮车时惨被炮管压死，当时与他同车的两名同袍被指行为疏忽导致悲剧发生，今早（11月19日）在新加坡军事法庭认罪后，被判罪成。

2名被告分别是战备军人华运腾（Hubert Wah，31岁）三级上士和正规军人ME2级别军事专才张义祥（Ivan Teo，35岁）。2人案发时与冯伟衷在155毫米榴弹炮车内进行维修。华运腾是炮车指挥官、张义祥是技术组组长，冯伟衷则是军备技术员。

控方减轻了控状。根据经修改的控状，华运腾被控一项行为疏忽导致他人死亡，属刑事法典下的罪状。他也同时被指触犯新加坡武装部队法令第41b条文，即行为疏忽危及生命。张义祥则在新加坡武装部队法令面对三项控状，其中两项同样为触犯第41b条文，另一项则是没有遵守一般指示。

两人今早认罪后，华运腾被判罚款8000元，或坐牢40天代替罚款，军阶降从至中士。张义祥则被判罚款7000元，或坐牢35天代替罚款。

根据外媒报导，冯伟衷哥哥Jefferson Pang随后也表态：“双亲已失去了一个儿子，我们也相信这已足够。其他家人的儿子未来方长，现在并非是责怪任何一方的时刻，而是为了阻止未来悲剧发生的可能性。”

冯伟衷今年1月在纽西兰怀乌鲁训练区参加代号为“霹雳战士”（Thunder Warrior）的军事演习。他在维修155毫米榴弹炮车时被压伤胸腹，伤势严重。经过多次的抢救后宣布无效在纽西兰当地医院离世，得年29岁。

》冯伟衷死因初步调查出炉 错过「关键10秒」逃脱机会 困炮车内遭下降炮枪碾压

资料来源：星洲日报、东方日报

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