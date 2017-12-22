冬至可以唱的歌曲有哪些？

冬至（Winter Solstice）又名‘一阳生’，是中国农历中一个重要的节气 ，也是中华民族的一个传统节日，冬至俗称“数九、冬节”、“长至节”、“亚岁”等，早在二千五百多年前的春秋时代，中国就已经用土圭观测太阳，测定出了冬至，它是二十四节气中最早制订出的一个，时间在每年的公历12月21~23日，而今年（2017年）的冬至就落在22日！

在北方，不论贫富，饺子是必不可少的节日食物。谚语云：“十月一，冬至到，家家户户吃水饺。”这种习俗，是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药的故事而留下的。

在南方，汤圆是冬至的必备食品，冬至吃的汤圆又叫“冬至团”。南方地区民谚云：“冬节大如年”、与过年一样，冬至也是个团圆的日子。和家人一起吃汤圆，象征圆圆满满。

冬至唱唱歌

1）先来大家都会唱的一歌 – 卖汤圆

2）潮州歌谣 – 冬至人搓丸

3）福州童谣 – 冬至歌

4）“那对夫妻” – 冬至回家吃汤圆

5）环球唱片群星 – 同步过冬

6）莫文蔚 – 冬至

7）胡琳的- 冬至

8）筠子 – 冬至

9）王飞雪 – 冬至

10）孟庭苇 – 过冬

这些都是在冬至的时候会唱的歌~ 找一找，发现有关的歌曲蛮多的哦！

祝大家

冬至快乐

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