再见了科比！万人参加公开追悼会 遗孀瓦妮莎泣不成声 乔丹哭成泪人

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当地时间24日，数万名来自世界各地的球迷，聚集在美国洛杉矶湖人主场斯台普斯中心，参加传奇球星Kobe Bryant与女儿Gianna Bryant的公开追悼会。

这场被称为“生命的庆典”的追悼会，除了有来自全球的科比球迷外，科比生前亦敌亦友的Shaquille O’Neal 、队友 Pau Gasol、恩师Phil Jackson以及飞人Michael Jordan等NBA传奇球星均到场缅怀科比。

事发后首次公开露面的科比遗孀Vanessa，在发言中多次哽咽流泪：“Kobe是孩子们最好的父亲，是我最好的丈夫。”

“Gigi是很棒的运动员，她自信又不高傲，乐于教别人东西，她会在学校里教男孩子打篮球。我们还来不及教她开车，我甚至没有机会在她结婚的日子告诉她有多美丽，再也看不到父女共舞的样子。Gigi本来会成为WNBA最棒的球员，她有机会改变女篮的。”

最后她再次表示对二人的爱和思念：“你在天堂要照顾好gigi，我照顾其他三个女儿，我们依然是最好的团队。愿你们在天堂快乐，直到我们再次相遇，我会永远爱你们，想念你们。”

飞人Michael Jordan致辞悼念Kobe时也含泪说：“当科比去世的时候，我的一部分也跟着他一起死了。也许让大家感到惊讶的是我和科比是好朋友，我和科比是真正的好朋友，科比和我无比亲近就像是我的弟弟一样。大家总是去拿我们俩作比较，我只想谈谈科比本身。”

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鲜少公开表达情绪的乔丹，在2009年入选名人堂的仪式之后他第一次在公开场合流泪，之后被网友疯传当作表情包。如今在悼念科比时伤心落泪，让乔丹也忍不住幽默说：“托Kobe的福，我很快就会有另一个哭泣的表情包了。”

另外奥尼尔在追悼会上致辞：“我和科比之间永远都对对方充满敬意和爱。”奥尼尔回忆当年劝科比传球时：“嘿，科比，team（团队）这个词里面没有I”，反被科比爆粗：“但那个词里有M和E（我）！”，奥尼尔说，那是科比第一次赢得他的尊敬。

Beyonce也在追掉会上演唱科比生前最爱的歌曲《XO》