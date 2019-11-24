具荷拉方发表声明：很抱歉传来悲伤且惋惜的消息 MAMAMOO、丁海寅等为哀悼取消活动

Advertisement



韩国女艺人具荷拉于11月24日被发现在位于首尔的家中去世，警方正在对死因等问题进行调查。

对此，8DCreative在具荷拉死讯传出后，发表声明“大家好，很抱歉传来了非常悲伤和惋惜的消息。现在具荷拉的遗属和熟人的心理冲击和不安感很大。对此，恳请媒体相关人士和粉丝们克制吊唁、相关的传闻及推测性报道，对故人最后一程深表哀悼。”

MAMAMOO、丁海寅、NCT 127、UP10TIION、朴志训等艺人为哀悼具荷拉，已取消接下来活动。

Advertisement



具荷拉，1991年1月13日出生于韩国光州广域市，韩国女歌手、演员、模特、主持人，前女子演唱组合KARA成员。

在2008年的韩国DSP公司选拔活动中，具荷拉被公司提拔，加入演唱组合KARA而踏入演艺圈；

2008年7月27日，具荷拉随KARA组合发行首张迷你专辑《Rock U》；

2009年7月30日，第二张正规专辑《Revolution》发行 ，歌曲《Mr.》MV中的“屁股舞”在韩国歌坛走红；

2009年10月，具荷拉参加韩国KBS新综艺节目《青春不败》，担任嘉宾；

2011年，具荷拉首次主演了韩国SBS电视台电视剧《城市猎人》 ，在剧中扮演“崔多惠”一角；

2011年9月6日，Kara发行第三张正规专辑《Step》 ，回归韩国歌坛；

2014年9月，具荷拉在电视剧《没关系，是爱情啊》中客串；

2014年11月，参与韩国SBS综艺节目《Roommate》第二季的录制，担任嘉宾；

2014年12月，出演单独真人秀节目《HARA ON&OFF：THE GOSSIP》通过该节目首次公开自己在日常生活中真实的一面；

2016年1月15日，韩国DSP公司宣布与具荷拉的经纪合约结束，具荷拉选择不再续约而离开公司，在离开公司后她选择与KEYEAST经纪公司签约，以多栖艺人身份在演艺圈发展；

2018年9月13日，具荷拉因涉嫌对男友施暴被警方调查；

2019年，具荷拉被发现在家里轻生，立刻被送往医院，所幸无生命危险。经纪人证实具荷拉患有抑郁症。

请给自己一个活下去的机会，任何人若有解不开的心结，请联络心灵扶助协会(Befrienders)03-7956 8144或 03-7956 8145（24小时热线）http://www.befrienders.org.my。

资料来源：新浪娱乐、allkpop