具荷拉哥哥为遗产告母亲！背后原因令人唏嘘～

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韩国女星具荷拉2019年11月底离世，得年29岁。她生前和哥哥具浩仁（音译）感情很好，哥哥曾许愿她能投胎成自己女儿，没想到2个多月后妻子真的怀了女宝宝，让粉丝很激动却也感慨。

不过最近哥哥为了具荷拉遗产分配将妈妈告上法院，再度引起外界关注。

依照韩国法律，具荷拉的遗产由父母各自分得50%，不过具荷拉的父亲把自己的那份转给具荷拉哥哥，同时父子俩对具荷拉母亲的继承权提出异议。爸爸和哥哥表示，在兄妹俩还不到10岁的时候，妈妈就离家出走了，之后对孩子不闻不问，认为她没有资格分遗产，对此还得等待韩国法庭审理。

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另一方面，在2019年底，接连发生雪莉、具荷拉轻生憾事，韩国歌手协会曾发表声明，表示对雪莉、具荷拉接连去世，协会上下无不深感悲痛和愤怒。声明中表示：“为避免更多悲剧，呼吁韩国各大网站立刻关闭娱乐新闻的评论版块，同时政府应尽快出台法案，对诱导恶评的煽动性新闻报导进行处罚。”

终于在2月中旬，韩国最大入口网站NAVER宣布，将跟进另一大入口网站Daum，“因恶意评论、侵害私生活等争议”，终止娱乐新闻的留言功能。除了留言功能外，热搜排行也常常成为伤害艺人的工具，Daum也预计要在本月内废除即时关键字热搜功能。