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具荷拉今天低调出殡。亲戚好友含泪送最后一程~

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
具荷拉今天低调出殡。亲戚好友含泪送最后一程~
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韩国女星具荷拉24日被发现在家身亡，震惊韩国社会。根据韩国媒体的报导，具荷拉的出殡仪式今天早上在首尔江南区Severance医院进行。

据悉，整个出殡流程将会遵照家属意愿以非公开形式进行，只有亲戚和要好的朋友们、KARA成员许龄智朴奎利韩昇延来送行，她将在首尔附近的追思公园永眠。

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另外，许多粉丝也透过留言和发文悼念，“陪著我度过国中时期的荷拉姐姐，真的很谢谢你，很爱很爱你，一路好走”、“老天也跟著哭泣了，荷拉啊，在天堂好好休息吧”。

资料来源：ettoday/HK01

照片摘自网络

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