娱乐 Entertainment明星 Celebrity 具荷拉今天低调出殡。亲戚好友含泪送最后一程~ by Bryan 帝琰 27 November 2019 written by Bryan 帝琰 27 November 2019 Advertisement 韩国女星具荷拉24日被发现在家身亡，震惊韩国社会。根据韩国媒体的报导，具荷拉的出殡仪式今天早上在首尔江南区Severance医院进行。 据悉，整个出殡流程将会遵照家属意愿以非公开形式进行，只有亲戚和要好的朋友们、KARA成员许龄智、朴奎利、韩昇延来送行，她将在首尔附近的追思公园永眠。 Advertisement 另外，许多粉丝也透过留言和发文悼念，“陪著我度过国中时期的荷拉姐姐，真的很谢谢你，很爱很爱你，一路好走”、“老天也跟著哭泣了，荷拉啊，在天堂好好休息吧”。 资料来源：ettoday/HK01 照片摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 高以翔录影摔倒昏迷，证实猝死！享年35岁。 next post 【吃饱饱】美滋锅@The Gardens Mall－山下滋补养颜火锅体验 You may also like 蒋劲夫再爆施暴现女友 27 November 2019 高以翔死因曝光！小13岁女友已飞往浙江奔丧！ 27 November 2019 网友曝急救高以翔现场一片混乱！黄景瑜陈伟霆大喊“救命啊！” 27 November 2019 高以翔录影摔倒昏迷，证实猝死！享年35岁。 27 November 2019 和梁静茹婚离一半 赵元同爆双劈林千又与林以婕 27 November 2019 网曝高以翔节目录制途中摔倒昏迷！目前生死未卜！！ 27 November 2019 林志玲AKIRA婚后合体MV放闪！ 27 November 2019 樱木花道回来了！睽违22年 井上雄彦证实：《灌篮高手》2020年回归 26 November 2019 范冰冰名字「登上中国官媒」 爆成功解禁了！ 26 November 2019 《冰雪奇缘2》全球吸金3.5亿！创下迪士尼最高开片纪录 26 November 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.