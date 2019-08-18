具惠善爆安宰贤准备离婚：见面已没有意义 具惠善称：丈夫进入倦怠期

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因合作韩剧《BLOOD》谱出姐弟恋的韩国34岁女星具惠善与32岁男星安宰贤，于2016年5月注册，两口子结婚3年来相当恩爱，尤其是安宰贤更是众所周知的“宠妻狂”，但没料到具惠善今晨突然在IG发文，透露丈夫单方面想离婚，令粉丝大为震惊，并立刻掀起媒体关注！

具惠善发文表示：“丈夫因（婚姻）怠倦期而变心，想要离婚，但我决定守护家庭。”又出示双方的短讯内容，表示安宰贤想要离婚，但她在对话中表示“像说服我结婚一样，离婚也要负起责任说服我吧”。下周他的公司也将发布离婚讯息，但她提前告诉大家不要相信那些报道。

对于两人离婚的事宜，所属社表示“正在确认中”，而目前具惠善instagram已删光了和安宰贤相关的帖子，只留下和妈妈的合照。

这对自2016年结婚后撒糖不断的姐弟恋，如今终究逃不过时间，让不少网民也不期然联想到“双宋”，当初二人看似相当恩爱，但结婚不足两年，宋仲基便单方面向宋慧乔提出离婚，震惊全城。

【具惠善、安宰贤恋情】

1、2016年3月11日，具惠善安宰贤被传恋爱，后经双方经纪公司确认消息属实；

2、2016年4月8日，所属社宣布二人将结束1年的恋爱，将于5.21日结婚

3、2016年5月7日，安宰贤晒出求婚视频，具惠善坐在满是鲜花与礼物的后备箱里甜笑，男方直呼女方漂亮；

4、2016年5月20日，杂志公开具惠善安宰贤在济州岛拍摄的婚纱画报；5月21日，二人举办婚礼；5月31日，双方公开了与家人朴素简单的婚宴照；

5、2016年9月，具惠善安宰贤牵手游东京被偶遇；

6、2017年2月，两人在综艺《新婚日记》合体撒糖，大方分享婚后甜蜜生活；

7、2017年5月16日，具惠善晒出老公画画的照片，并甜称对方为“小朋友”；5月21日，安宰贤分享扮布朗熊跳舞的视频，庆祝与具惠善结婚一周年；

8、2018年5月，二人晒甜蜜合影庆结婚两周年

9、2018年10月，具惠善首晒结婚戒指“花戒指”，并透露是老公安宰贤设计的；

10、2019年6月，具惠善签约安宰贤公司；

11、2019年7月，具惠善宣传自己新书时谈到与丈夫结婚的原因说：“我无法同他分开，所以同他结婚，我觉得我们分开的话，我可能会死，我对离别感到害怕和畏惧。” ​​​​自曝减肥失败也是因为安宰贤太喜欢吃炸鸡；

12、2019年8月，具惠善安宰贤曝将离婚，所属社表示正在确认中。

资料来源：新浪娱乐、星洲日报