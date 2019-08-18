具惠善安宰贤所属经纪公司发声明，女方IG打脸再发文：“我感到被背叛了，我想守护家庭”

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据韩国媒体报导，具惠善、安宰贤所属社HB公司发表官方声明，表示“虽然有许多人的鼓励与期待，但是近期具惠善与安宰贤因为各种问题导致婚姻生活无法再维持下去，经过真挚的商讨，决定协议离婚。 ”

经纪公司透露，具惠善聘请了律师，拟了离婚协议书草案，寄给安宰贤并要求男方尽快聘请律师整理离婚程序。然而，女方却突然改变主意，18日在自己的社交媒体上公开了与安宰贤的短信内容，主张安宰贤要离婚。所属社HB并表示：“虽然这是两人的个人私生活，但作为经纪公司希望两位演员都不要因为这次事件而受伤。”

所属社声明全文如下：

大家好，这里是HB娱乐。想解释今天（18日）报道中的具惠善、安宰贤的情况。

即使获得许多人的鼓励和期待，最近两位演员因为一些问题，难以维持婚姻生活，在认真商议，相互讨论之后，决定离婚。

作为两位演员所属的经纪公司，尊重两人在过去几个月里真挚烦恼和讨论后作出的决定。希望两人今后也各自以更加幸福的姿态生活。

最近具惠善选定了律师，起草了和安宰贤的离婚协议书草案。寄给安宰贤之后，要求安宰贤也尽快选律师，完成所需手续。具惠善希望在8月之内向裁判所申请离婚调解，9月分完成离婚手续。

除了离婚相关协议书之外，具惠善也寄来了她要发给媒体的通稿内容的草案。

但今天凌晨看到具惠善SNS上传的文章，以及引用她的文章的相关报道后，安宰贤和我司都处于非常混乱的状况。具惠善完全省略了一直以来双方认真讨论后，达成同意离婚的经过，针对她提出不想离婚的立场，虽然涉及演员私生活，但我司无奈只能告知大家事情的具体经过。

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然而，在所属社发表声明以后，具惠善再次在IG发文，称公司发表的立场，并未与自己商议过，更透露自己看到了安宰贤和社长在背后骂自己的聊天记录，自己会退出所属社。她表示：“一来一往讨论离婚中，但还不是签章或协议完成的状态，我感到被背叛了，我想守护家庭”。

IG发文中，具惠善公开了发给安宰贤的短信内容，虽然是凌晨，但安宰贤还在通话中，具惠善因此发短信：“正在通话呢，给我打电话！”

紧接着，还发了长文给安宰贤：“今天我见了理事,听说你向代表读了在kakaotalk骂我的信息。由此你传达了这作为夫妇和公司之间的信任已经受损。我认为让公司处理我们的离婚问题似乎不对。而且,我想我解除合同,离开公司是正确的。因为出去的话马上就会传出离婚的传闻”,”我也想按照你的意愿马上离婚 但是,如果我离开公司,又离婚的话,事情就等于没有了一样。请把在龙仁家的钱先转过来。和律师们写上约定,调解离婚吧。事由和之前一样，是由于你的变心。信任毁损,还有我接受这一事实，请按事实说出真相，最后，把余款转给我。”

（新闻来源：新浪娱乐、微博、艺人IG）