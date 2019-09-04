具惠善和安宰贤吵架对话曝光！网友：具惠善好可怕

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韩国艺人具惠善和安宰贤的离婚风波越演越烈，韩国媒体《Dispatch》4日公开了安宰贤所提供的对话，从对话纪录来看，两人争吵的时间点应为3月开始，安宰贤进入剧组拍戏，但他半夜将工作人员叫到家中讨论，令具惠善感到不舒服、进而要求“把公寓的名字改成我的”。

安宰贤今年接下戏剧《有瑕疵的人们》，夫妻俩因分开居住，具惠善住在京畿道、安宰贤为了拍戏住在首尔，3月11日凌晨2点53分，具惠善首先开口了，她说“把公寓的名字改成我的，，因为房子名字是你的，所以你才不论何时都叫人来家裡，改成我的名字吧。”但安宰贤拒绝。她失望表示“你到底有多无视我才会这样，换换立场想一下。”两人开始有了争执。

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之后，由于安宰贤每次都喝酒喝到很晚，两人又为此争吵，直到7月1日，夫妻俩的纷争终于爆发了！当天是安宰贤的生日，具惠善亲手为他煮了海带汤，随后安宰贤还特地传简讯向她道谢“海带汤很好吃，谢谢你。”怎料，随后被具惠善发现，安宰贤出现在别人的IG动态裡，正在狂欢庆祝派对，具惠善气疯回应“从早上就煮著你的海带汤，我的手真是可惜了”、“说我的乳头不性感所以想要离婚？你想要受到尊重的话，那就先尊重我吧”，安宰贤解释那是因为试装，大家顺便为他庆生，他想打给具惠善，但女方拒绝了。

7月19日两人正式谈到离婚事宜，安宰贤愿意付赡养费，具惠善虽试图挽回“我们曾经那麽幸福”，但他坚持离婚，女方最后答应了。怎料，一个礼拜后，具惠善再度传来讯息“我不想离婚”，但他心意坚决。3天（7月28日）后，具惠善又改变立场决定离婚，尔后，具惠善再度变心“不想离婚了“，但这期间，两人已经协议赡养费，安宰贤共付了韩币9千万。

8月7日，具惠善3度变心，再度要求“给我房子“，安宰贤无奈”我已经给你韩币9千万了，已经负债1亿3千万了”。报导刊出后，两人的争吵还没停止，韩网风向却改变了。

安宰贤早前原本被骂是渣男，但渐渐有网友替他说话“每天面对具惠善，我可能也会疯掉”，也有人认为“具惠善有妄言症”、“具惠善好可怕”。但也有部分理性的网友表示“婚姻破碎两方都有问题”。

资料来源：ettoday

照片摘自网络