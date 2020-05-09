关晓彤迷妹上线！留言告白Justin Bieber成功被翻牌 激动晒截图引粉丝刷版「拜托姐姐也翻翻我」

Advertisement



5月8日贾斯汀比伯（Justin Bieber）发布新歌，身为忠实粉丝的关晓彤留言告白，竟成功被比伯翻牌！随后她在微博激动晒照并发文：“我激动的心情是无法言表的”，引众多粉丝洗版：“我也想体会那份激动，拜托姐姐翻翻我”。

Justin Bieber和小天后Ariana Grande合作新歌《Stuck With U》，新歌发布后，小贾斯汀更空降中国几大主流音乐软件回复众多粉丝，可见他非常重视中国的音乐市场。 在众多的留言中，就有眼尖的网友发现中国当红女星关晓彤也在评论区留言，用英文写道：“你好，贾斯汀比柏。当我11岁的时候，就是你的粉丝了！我真的很喜欢这首新歌！非常感谢你和Ariana能够在疫情期间，为大家带来积极的能量！我希望每个人都能在家里安全地呆着。我们会熬过这个困难日子，并且在不远的将来重聚！”。

不久后竟喜获Justin Bieber翻牌回复：“我同意你的观点，我希望每个人都能够安全！我们会一起熬过这个困难时刻，希望你能够喜欢这首新歌！”。

Advertisement



接着关晓彤又再度回复偶像：”我太激动了，希望你每天都能开心！”留言被偶像翻牌，关晓彤更兴奋地在个人微博发贴分享激动的心情。

迷妹上线的关晓彤从11岁就开始喜欢比伯，被爱豆翻牌后的关晓彤也被自家粉丝慕了，引起众多粉丝刷版留言：“拜托姐姐也翻翻我，让我体会那份激动的心可以吗”、“你明白咱们的感受了吗，求翻！”、“你追星成功了，我怎么办”。

新闻来源：新浪娱乐