关怀中小型企业附加配套要点看这里！

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首相丹斯里慕尤丁今日宣布总额100亿令吉的“关怀人民中小型企业（附加）配套，以助减轻中小型企业在新冠肺炎冲击下的负担。慕尤丁指出，政府重新制定了薪金补贴制，并额外拨出了79亿令吉，以致整体拨款达到138亿令吉，在此制度下，所有月薪低于4000令吉的中小型企业员工都有受惠。

-拥有超过200名员工的企业，每名本地员工维持600令吉的薪金补贴之外，受惠员工的从最多100人扩大到200人。

-拥有76至200名员工的企业，每名本地员工可获得800令吉的薪金补贴。

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-至于拥有不超过75名员工的企业，每名员工可获得1200令吉的薪金补贴。

注意：可享有这机制的企业，必须是在2020年1月1日向大马公司委员会（SSM）、地方政府及大马社会保险机构注册的企业。薪金补贴制将为期3个月，接受此措施的雇主必须保留员工至少6个月，即接受薪金补贴的3个月，及过后的3个月。

-政府提供小型贷款的利息，从2%下到0%。

-免除中小企业租用政府建筑物的租金。

-降低中小企业外劳人头税25%，但不包括女佣。

-每个中小企业将能获得3000令吉特别辅助金，全国料有70万间微型中小企业从中受惠。

新闻摘自：中国报

照片摘自网络