生活 Lifestyle 公司财务或人力部员工 获准1天回公司处理薪水事宜 by Bryan 帝琰 30 March 2020 written by Bryan 帝琰 30 March 2020 Advertisement 人力资源部长拿督斯里沙拉瓦南宣布，政府已决定批准让负责财务部或人力部的员工，可以选择一天即明天（31日）或4月1日返回公司处理员工薪资事宜。 部长昨晚在脸书贴文表示，政府只允许最多两人返回公司上班处理员工薪资问题。 Advertisement 他指出，雇主需要为涉及返回公司上班的财务部或人力部员工准备通行信（全名、员工的身份证号码、负责人的联络以进行验证）。 他表示，涉及的员工需要在管制令期间携带有关信件，若被执法单位检查，需要出示这封信。 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 永别了~刘真今早火化 老公辛龙不舍而缺席 You may also like 雪州乌鲁双溪镭爆发71人确诊！国防部高级政务部长宣布锁7村 3918人禁足 29 March 2020 卫生部招募志工，希望各种医疗行业的志愿者能来参与 29 March 2020 财政部公布国家关怀援助金领取方式！ 29 March 2020 前往抗疫前线 女医生遇车祸 与幼儿共赴黄泉 29 March 2020 日常生活中, 不要以为手机最脏! 键盘上的「这个 键」藏菌量最高, 比手机高出21倍! 29 March 2020 【14天在家做的事】教你在家拍创意有趣全家福照 29 March 2020 21岁女子无视禁足令、自信不会染上新冠肺炎！2天后乐极生悲确诊感染！ 28 March 2020 Selangor前副总警长疑似感染新冠肺炎！而且惊传 病情不稳定！他在3月头曾出席婚宴！ 28 March 2020 我国出现大马版火神山医院？沙登建临时方舱医院 500床位准备好了！ 28 March 2020 下霹雳卫生局急寻3月1日乘搭车牌VM2629长巴的民众 28 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.