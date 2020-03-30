公司财务或人力部员工 获准1天回公司处理薪水事宜

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人力资源部长拿督斯里沙拉瓦南宣布，政府已决定批准让负责财务部或人力部的员工，可以选择一天即明天（31日）或4月1日返回公司处理员工薪资事宜。

部长昨晚在脸书贴文表示，政府只允许最多两人返回公司上班处理员工薪资问题。

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他指出，雇主需要为涉及返回公司上班的财务部或人力部员工准备通行信（全名、员工的身份证号码、负责人的联络以进行验证）。

他表示，涉及的员工需要在管制令期间携带有关信件，若被执法单位检查，需要出示这封信。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络