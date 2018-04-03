八度空间4月19日起播出《无间行者》！

八度空间将从2018年4月19日起，每逢星期一至星期五，上午10时30分，播出本地电视剧《无间行者》！

《无间行者》是由陈凯旋、张顺源、王淑君、庄惟翔、张惠虹、刘铨盛、王骏、陈子颖等主演。这是由陈凯旋首次担正电视剧男主角，他饰演警察线人“刘忠义”，除了和黑帮兄弟有着生死情谊，感情关系亦错综複杂，他将与张惠虹、王淑君及钟佳恩展开前后发展不一样的感情线。而张顺源则扮演黑社会小溷溷“古一峰”，他将带领陈凯旋（线人）加入社团，与陈凯旋饰演“好兄弟”，后期得知他是卧底所发展的故事。

富正义感的忠义（25）从小到大的愿望是成为警察，毕业之后也在父亲的鼓励下成功进入警训中心。不料在校期间，忠义突然接获小叔友富坠楼惨死的消息，忠义自小与小叔感情最好，直到长大后小叔到吉隆坡去工作就甚少联系。心情极差的忠义在此时失控打伤了出言挑衅的同学，因而被赶出了警校。

忠义为了找出小叔惨死的真相，只身前往吉隆坡并住进了小叔生前租来的房间。忠义开始四处打探小叔惨死的事情，可惜大家都三缄其口，忠义不得其门而入。忠义认识了大炒档的全叔（46）和小混混一峰（26）两父子，更两度帮了一峰，得一峰介绍进按摩院当看场，忠义始知这是四海的地盘。

此时，一名警官Mohamad主动接触忠义，开门见山表示要忠义当警方的线人。忠义方知原来小叔也曾经是警方的线人，混入四海已经有一段时间，警方怀疑友富线人身份被人揭穿而惨遭杀害。忠义为了继续查明真相，终于答应了Mohamad正式成为线人。

忠义有两项任务：第一，收集四海集团涉及贩毒的证据；第二，查出友富真正的死因。忠义对这项任务非常热衷，唯一让他牵挂的是他远在适耕庄的家人（忠义父亲因为他被赶出警队一事，而关系闹僵，甚至误以为忠义走上歧途而欲和他断绝来往）和前女友慧琳（24）。慧琳出身于富裕家庭，当年两人的恋情遭受慧琳父母的反对，忠义因为自卑感作祟，最终忍痛分手。

忠义花了两个月的时间，研究友富的笔记及适应自己新的线人身份。耿直又聪明的忠义很快就获得一峰与四海内部的人的信任，成功进入他们的圈子。忠义见一峰其实本性不坏，为人讲义气，不禁和他建立真挚的友情…

忠义发现一峰手下的姑爷仔用毒品来控制冰妹为他们卖冰毒。更叫忠义吃惊的是，姑爷仔企图诱骗慧琳叛逆的21岁妹妹慧君吸食毒品。心急如焚的忠义冒着危险欲解救慧君不果，眼睁睁看着慧君被姑爷仔控制，令忠义内疚不已。

为了掩饰身份，忠义心中急迫地渴望能尽早完成任务。无奈，忠义发现大伙对友富只字不提，对他死因的调查一点斩获也没有。

四海一货仓失火，损失了大量毒品。四海公司召开紧急会议，全叔竟然位列元老，原来全叔竟是四海公司的货仓管理人，如今早已处于半退休状态。席上还有元老之首三叔，与负责出货的霸气女Ada。Ada态度嚣张，企图踢全叔出局，但被三叔制止。

野心勃勃的Ada为了扩大势力，设计陷害全叔，导致全叔惨死。忠义与一峰发现幕后黑手是Ada，奈何苦无证据告发她，一峰誓与Ada势不两立。忠义为了继续调查，被迫留在Ada身边。忠义与一峰开始因为一次又一次的误会而闹翻，兄弟俩的感情受到了考验。

此时，Ada因为嫉妒忠义对慧琳的感情，竟然设计迷奸慧琳。获悉真相的忠义晴天霹雳，但碍于任务在身，无法将Ada绳之以法，多个月来累积的压力终于爆发……

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：3/4/2018