八度空间全马首播！《烈火如歌》4月启播

改编自明晓溪的同名小说《烈火如歌》，将于2018年4月12日起，每逢星期一至五，晚上7点，于八度空间全马首播。

古装言情电视剧《烈火如歌》共52集，由“仔仔”周渝民、迪丽热巴、张彬彬、刘芮麟等人主演，剧情讲述火焰般纯真活泼的女孩“如歌”（迪丽热巴饰演）是烈火山庄的继承人，19年前的尘封往事将她卷入漩涡之中。

《烈火如歌》的幕后制作班底可谓是找圈内最大牌的一线制作，除了跟红极一时的《三生三世十里桃花》同样由杨幂工作室出品，也有《三生三世》制作人高琛、首席造型师张叔平等幕后团队再次合作，加上《花千骨》导演梁胜权的加入，可以说是“强强联手”。除了有好的演员跟制作班底外，《烈火如歌》改编自明晓溪被视为是巅峰之作的同名小说，这次为了翻拍成电视剧，更找来曾经改编过《步步惊心》、《何以笙箫默》的编剧墨宝非宝加持，阵容不容小觑。

由“仔仔”周渝民饰演的一袭白衣且充满仙气的“金银雪”，在原著小说中“银雪”有“天下第一美人”的称号，也是高深莫测的世外高人。迪丽热巴则饰演一袭红衣的“武林盟主”之女“烈如歌”，一开始她是纯真可爱的女生，但随着故事的发展，会逐渐成长。两人将继《三生三世》之后，将打造出新一对萤幕情侣。

《烈火如歌》讲述上古时代，暗河宫危害天下苍生。宫主暗夜罗（赖艺饰）喜欢师姐暗夜冥，但暗夜冥嫁给了侠士战飞天。暗夜罗为报复战飞天，将战飞天家刚出生的女婴和烈火山庄庄主烈明镜刚出生的男婴掉包。烈明镜为女婴取名烈如歌（迪丽热巴饰），战飞天为男婴取名战枫（张彬彬饰）。战飞天去世，烈明镜收养战枫。烈如歌与大师兄战枫、二师兄玉自寒（刘芮麟饰）一起长大。烈如歌与战枫相爱。暗夜罗发现烈火山庄日益壮大，决意破坏。他骗战枫说杀害战飞天的凶手是烈明镜。战枫和烈如歌分手。烈如歌结识银雪公子（周渝民饰），银雪公子爱慕烈如歌，尽心保护如歌。战枫误信暗夜罗，杀死了烈明镜，嫁祸霹雳门。烈火山庄管家裔浪当年参与掉包婴儿事件，内心忏悔，向战枫吐露真相。战枫意识到自己杀死了亲生父亲烈明镜，他决意向暗夜罗复仇。烈如歌与战枫、玉自寒、银雪一起联手制服暗夜罗……

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：12/3/2018