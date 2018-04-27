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八度空间全马首播《高能少年团》

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27 Apr 2018
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《高能少年团》是一档主持人的大型偶像对抗挑战真人秀节目。除了第一季的王俊凯董子健张一山王大陆，固定嘉宾还新加入了第一季担任飞行嘉宾的杨紫。节目将以“成长十二课”为主题，通过一次次贴近生活的课程，让少年团在学习、历练的过程中，得到德智体美劳全方位的锻炼。

相比于第一季，第二季节目从主题到内容都将全面升级，会试图传递更加明确的“少年感”，以及通过加强星素之间的互动模式，展现出时代背景下，“少年”这一标志性群体中所迸发的热情与活力，进而突出一般与典型“少年感”之间的碰撞。而除了塑造饱满的“少年感”，“轻游戏化，重故事性”也将作为本季《高能少年团》的主要表达方式，在此基础上，由“一首歌，一座城”这一核心线索开展的少年冒险挑战之旅，会更加强调正能量的发散，与少年成长历程的记录。

大马第一网络电视tonton将于428起，每逢星期六晚上830分网络直播《高能少年团》第二季；而八度空间则从429起，每逢星期日晚上830分全马首播。欲知更多有关八度空间详情，请关注八度空间官方脸书、Instagram：8tvchinese，YouTube Channel：8TVAddicts。此外，也可浏览www.tonton.com.my 、www.xtra.com.my 或过付费电视第708频道观看八度空间。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：27/4/2018

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