八度空间全马首播《高能少年团》

《高能少年团》是一档主持人的大型偶像对抗挑战真人秀节目。除了第一季的王俊凯、董子健、张一山和王大陆，固定嘉宾还新加入了第一季担任飞行嘉宾的杨紫。节目将以“成长十二课”为主题，通过一次次贴近生活的课程，让少年团在学习、历练的过程中，得到德智体美劳全方位的锻炼。

相比于第一季，第二季节目从主题到内容都将全面升级，会试图传递更加明确的“少年感”，以及通过加强星素之间的互动模式，展现出时代背景下，“少年”这一标志性群体中所迸发的热情与活力，进而突出一般与典型“少年感”之间的碰撞。而除了塑造饱满的“少年感”，“轻游戏化，重故事性”也将作为本季《高能少年团》的主要表达方式，在此基础上，由“一首歌，一座城”这一核心线索开展的少年冒险挑战之旅，会更加强调正能量的发散，与少年成长历程的记录。

大马第一网络电视tonton将于4月28日起，每逢星期六，晚上8时30分网络直播《高能少年团》第二季；而八度空间则从4月29日起，每逢星期日，晚上8时30分全马首播。欲知更多有关八度空间详情，请关注八度空间官方脸书、Instagram：8tvchinese，YouTube Channel：8TVAddicts。此外，也可浏览www.tonton.com.my 、www.xtra.com.my 或过付费电视第708频道观看八度空间。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：27/4/2018