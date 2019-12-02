八度空间《鼠来宝 笑笑力量大》，给你满满正能量，笑笑过新年！

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配合2020年庚子鼠年的到来，首要媒体集团旗下全马收视率第一的中文电视台八度空间，强力打造2020年新春活动和同名贺岁专辑《鼠来宝 笑笑力量大》，与ntv7、网络电视tonton、综合网络新闻平台XTRA、购物平台CJ WOW SHOP、网站Rojaklah、Viralcham、TTN谈谈网，携手传递正能量，与大众一起笑迎新春佳节！

首要媒体《2020年新春推介礼》今日于雪兰莪莎阿南Central i-City盛大举行，8位新春活动“微笑大使”包括Rickman谢承伟、Orange陈慧恬、Henley许亮宇、Joey梁祖仪、Jordan盛天俊、Emily陈子颖、Wilson李伟燊、Sherlyn萧丽玲同台亮相，还有八度空间一众主持人Chrystina黄玮瑄、Natalie小玉、Happy颜洁颖、Jan秦雯彬、Ley Teng陈丽亭、艺人Lynn林绿、Mayjune陈美君、Alvin王竣、Ziah张熙恩、CJ WOW SHOP主持人Emerson连扬贤参与其盛，共度欢乐时光！

首要媒体2020年新春活动主题为《鼠来宝 笑笑力量大》，旨在倡导以笑容传递正能量，并配合主题推出了鼠年吉祥物——“鼠来宝”（Shu Lai Bao），同时也盼借此主题提醒大众，以最简单且不费力的一个笑容，把正能量散播出去，让快乐回到每个人身边。

《鼠来宝 笑笑力量大》贺岁专辑共收录12首歌曲（CD）+ 4首MV（DVD），主打歌《笑笑力量大》找来了创作歌手罗忆诗倾力打造，风格属轻电子中国舞曲风，并由8位“微笑大使”演唱。《笑笑力量大》MV讲述“微笑大使”一一化身为特务，协助身边的人解决困境与烦恼，让笑容重挂人人脸上。值得一提的是，八度空间主持人Chrystina黄玮瑄、Wind李诗斌、Happy颜洁颖、Natalie小玉、Jan秦雯彬、Desmond郑瑞钥、Ley Teng陈丽亭，艺人Yuan原腾、Lynn林绿也参与MV拍摄。此MV于今天傍晚6时，率先在八度空间脸书（Facebook）和YouTube曝光，八度空间、ntv7则分别于晚上8时35分和晚上11时正式首播MV。

《鼠来宝 笑笑力量大》贺岁专辑同时也收录了罗忆诗演唱的《笑笑力量大》不插电版本（Unplugged）、One FM全体DJ合唱的《快乐数不清》，5首来自2020农历新年贺岁电视剧《春天花花花啦啦！》中的全新歌曲，包括同名主题曲《春天花花花啦啦！》、《幸福兑现》、《与钱同行》、《为你照亮》以及《哎唷 I Love You》，还有2019年贺岁电视电影《春天花啦花啦啦！》中的4首作品：《花啦啦！有你刚刚好》、《叫我歌神》、《我爱着你》和《Wish You Know》。

配合农历新年节庆，八度空间也推出3部贺岁剧：

一、由盛天俊、Pauline陈俐杏担纲演出的2020年贺岁迷你电视剧《花式告白食分》，此剧亦为八度空间首创烹饪迷你电视剧，从2020年1月3日起，每逢星期五和星期日，晚上9时30分播出。

二、2020年贺岁电视剧《春天花花花啦啦！》，为《春天花啦啦！》第三部曲，由陈子颖、陈慧恬、盛天俊、庄可比、原腾、谢承伟等人主演，从2020年1月15日起，每逢星期一至四，晚上9时30分播出。

三、2020年贺岁电视电影《做个好心人》，由许亮宇与梁祖仪携手演出，于2020年1月26日，大年初二，晚上8时30分播出。

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值得一提的是，配合《鼠来宝 笑笑力量大》的新春活动主题，特别增设——《笑笑力量大》照片竞赛。民众只需上传自拍或合拍的微笑照片至个人脸书（Facebook）或Instagram，并标签（Hashtag）#cnykeepsmiling，《鼠来宝 笑笑力量大》官方网站https://cnykeepsmiling.tantannews.com 将自动抓取照片，民众也将有机会赢取丰富奖品！

与此同时，今年再度与全球领先的移动短视频平台TikTok合作《#cnykeepsmiling TikTok挑战》（#cnykeepsmiling Challenge）。民众可下载TikTok手机应用程式并注册账户，以《笑笑力量大》歌曲与定制贴纸录制专属视频，再将视频上载至TikTok且标签 #cnykeepsmiling，凡获100分的挑战者将有机会赢取奖品。

《笑笑力量大》造势活动将于2019年12月28日正式开跑，并以“流动哈哈车”展开北、中、南马一连串的宣传行程，届时一众艺人、主持人将与现场观众近距离接触，玩游戏送奖品、演唱新年贺岁曲，与大众一起提前感受新年气氛！有别于往年的安排，造势地点将更多元化，包括远赴柔佛《美丽生活节之新邦令金黄梨甜》、全马最大高原避暑地云顶高原、《鼠来宝 笑笑力量大》新春活动的指定商场Central i-City等等。值得一提的是，Central i-City也在新年期间特别设立以“鼠来宝”为主题的新年装饰，喜爱打卡拍照的朋友们可别错过！

首要媒体电视网络首席执行长佐翰依沙（Johan Ishak）借此向支持《鼠来宝 笑笑力量大》的各赞助商及协办单位致谢，“《鼠来宝 笑笑力量大》新春活动之所以能顺利进行与筹备，要感谢所有乐意配合的赞助商与协办单位，包括Ensure Gold、L’Oreal、Nivea、Adela、Kawan Food、A1、V-SOY、AirAsia、Proton、Kinohimitsu、Popo Soy Sauce、MRCB、Pediasure、Popular、Tik Tok和Central i-City。”

此外，由八度空间冠名呈献的《八度空间综合年货市集2019》（8TV CNY Grand Bazaar），去年在短短19天内吸引了高达40万人前来逛市集，延续着去年的良好口碑，今年再度打造《八度空间新春年会》（8TV CNY Fiesta 2020），同样贯彻“一站式的年货市集”理念，于2020年1月11日至19日，在Bukit Jalil National Stadium, Carpark B，绝对是民众轻松选办年货的绝佳地点！

《鼠来宝 笑笑力量大》的精美周边商品也将从今天起，于全马的大众书局及CD Rama上架。欲知更多有关《鼠来宝 笑笑力量大》详情，如：鼠来宝转盘（Wheel of Fortune）、造势活动行程、生肖运程、新春电视节目时间表、周边商品等等，可浏览官方网站https://cnykeepsmiling.tantannews.com。此外，也可透过社交平台标签 #cnykeepsmiling 交流和分享。

（新闻/图片提供：八度空间）