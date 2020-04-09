全球新冠肺炎确诊病例超150万！纽约疑在无人岛埋葬新冠肺炎死者

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约翰斯·霍普金斯大学新冠肺炎疫情最新统计数据显示，截至大马时间4月9日凌晨4时，全球累计确诊病例1500830例，累计死亡87706例。其中，美国是全球累计确诊病例数最多的国家。根据新浪网实时统计数据，截至大马今早7点，美国的确诊病例已经高达42万9052宗，1万4695人死亡。震中纽约州8号单日新增死亡病例779宗，为疫情爆发以来最大增幅，累计死亡6268宗，已经远远超过“9·11”事件。

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据英国《每日邮报》4月7日报道，由于纽约市死于新冠肺炎的人实在太多，当地政府已经在一个无人小岛上直接动用挖掘机挖坑，临时埋葬新冠肺炎死亡病例。从公布的无人机画面显示，身穿白色防护服的囚犯在纽约无人荒岛哈特岛加班加点作业，挖出了多道用于掩埋尸体的壕沟。媒体称，由于纽约全市医院的太平间已经不堪重负，且死亡人数还在不断上升，囚犯身穿防护服挖壕沟表明可能已经有新冠肺炎死者被暂时埋在那里。据悉，哈特岛是公共墓地，过去150年里，惩教局一直管理该地的墓葬。不过以往囚犯在挖坑时，通常都穿着普通囚服。

另外，CNN8日报道，根据一项联邦管理规定的草案，美国企业将被禁止出口用于应对新冠肺炎疫情的关键医疗物资。美国应急管理局和海关与边境保护局将负责禁令的具体实施。这两个机构8日表示，正在“共同努力，以防止美国国内中间商、分销商和其他中介机构将这些重要的医疗资源转移到国外。

新闻来源： 新浪国际 & 新浪国际& 新浪国际