光良首登日本东京开唱 樱花妹桃太郎粉丝爆棚支持！

出道超过20年的情歌王子光良318首登日本东京Zepp Tokyo开唱，吸引歌迷爆棚支持；演唱超过20首经典情歌的他，还特别苦练日文演唱了刘若英翻唱日本知名女子二重唱Kiroro的经典歌曲《后来》，让全场歌迷嗨翻；光良在unplug的环节第一次尝试Bossanova 的曲风，把大家熟悉的《如果你还爱我+回到一个人》编成Bossanova。

此外，光良在日本音乐圈好友–中孝介以及《童话》编曲家中村太一都到现场支持；首次在日本办演唱会的光良2小时的精湛表演，透过音乐与当地的音乐人及歌迷做交流，突破了语言的隔阂，让全场掌声、欢笑声不断，也让光良在日本的”第一次”可说收穫满满！

有着许多朗朗上口如《童话》、《第一次》等经典情歌作品的光良，由于传唱度超高让他出道至今在亚洲各地累积许多歌迷，其中有不少日本粉丝都引颈期盼光良能到日本开唱；今年一开春光良就宣布在3/18选在五月天、王力宏和张惠妹等都曾造访过的「Zepp Tokyo」举办<光良第一次东京演唱会>，可说让日本粉丝欣喜若狂。光良开心的说，｢每年特别节日都会收到日本歌迷寄来的礼物和卡片、信件，这次终于可以带着自己的音乐跟日本粉丝碰面，超级期待！」

这次演唱会特别取名为”第一次”，除了是因为自己出道20多年首次在日本开唱外，还有一个原因是跟自己的经典歌曲《第一次》有关；原来这首歌在正式发行前，光良曾把demo放在网上，虽然没有歌词，但好听的旋律及深情的哼唱深让许多网友喜爱不已！也因为没有歌词，哼唱声又与日文发音很像，让许多歌迷一开始以为这是一首日文歌，还在网上展开热烈讨论，让光良印象深刻！光良表示，｢因为《第一次》被误认为日文歌的缘故，加上第一次在日本东京举办演唱会，所以取名为“第一次”，希望跟粉丝共创一个“第一次”的美好回忆！」

为了首次在日本的演出，光良早在农曆年前就和乐手老师们讨论曲目编曲等事宜，此外，更提早一周开始练团魔鬼集训；此外，已经在筹备下半年新巡演的光良，这次为了东京演唱会量身订做全新内容，打算以”纯音乐”音乐形式跟日本乐迷交流的他，带了4个乐手、2位音响师，以band song及unplug等新编曲，表演多首经典情歌，曲目编排型式都精心设计，就是要给日本乐迷全新感受！

值得一提的是，到日本开唱”入境随俗”的光良，特别选唱了一首刘若英翻唱日本知名女子二重唱Kiroro的经典歌曲《后来》，把这首歌以日语中文融合演唱，变成光良版《后来》！光良表示，｢我在1999年帮刘若英的《我等你》专辑中製作了五首歌，其中一首就是《后来》！因为这样的缘分，让我对这首歌有特别的感情，第一次到东京开唱，一直想说要带给大家什麽惊喜，想了很久，还是用音乐传达最贴切，希望大家会喜欢！」问光良如何练习唱日文歌？他笑说，｢我用土法炼钢的方式，把先把日文版的《后来》下载到自己手机，趁工作空档就戴上耳机练唱！感觉自己好像回到学生时期背书一样，一有空就听旋律背歌词；也许发音不完全准确，但一定诚意十足！」

以一身帅气的黑白相间的绅士西装外套登场的光良，一开口唱从出道以来的”良式情歌”包括《童话》、《第一次》、《伤心地铁》、《天堂》、《掌心》等，加上特别把《如果你还爱我》、《回到一个人》、《那些爱过的事》、《是你变了吗》编成unplug组曲，熟悉的旋律让台下的日本粉丝都开口大声唱和，可说完全用音乐打破语言隔阂，完完全全征服在场的樱花妹及桃太郎粉丝！更让日本歌迷惊喜的是，把中日文版的《后来》诠释得淋漓尽致的光良，诚意十足。

光良也利用唱《想见你》时下台跟歌迷握手，在日本演出歌手很少下台握手，光良这突如其来的惊喜更让现场尖叫声连连，瞬间掀起现场最高潮！

首次到日本开唱的光良，除了让千名日本粉丝买票进场支持外，平常人缘甚好的他，让日本好友包括歌手中孝介及音乐人朋友Taichi Nakamura中村太一也到现场观赏演唱会。其中中村太一先生就是帮光良编《童话》的知名编曲人，也因为这次的合作，让他与光良结下不解之缘成为好友，之后两人还在光良《不会分离》专辑中”再续前缘”，可说用音乐搭起友谊的桥樑！至于歌手中孝介则是因为曾把《童话》翻唱成日文版，他2010年到台北TICC办演唱会时，主动邀请光良担任嘉宾，两人还在演唱会上合唱过中、日文双语版的《童话》。中孝介这次得知光良要在东京办演唱会，特别还到现场跟光良致意及加油打气，除了感谢光良之前担任演唱会嘉宾外，两人在后台相见欢互相交流这些年的音乐心得，而光良更特地准备了最新专辑《九种使用孤独的正确方式》送给中孝介，让他开心不已！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

日期：20/3/2018