光良首次为游戏写歌

游戏发行商、工程师和宣传团队们听了音乐后立刻反应：「好想玩游戏呀，回忆都回来了」

一加一大于二的化学作用巧妙产生在划时代的相同记忆

第一次总是珍贵并充满回忆

2001年对光良而言是很重要的一年，当时光良首次发行个人专辑《第一次》，造成了极大的回响和大街无限轮播的盛况。同年，网路线上游戏《魔力宝贝》首度上线立即攻占了许多人的电脑荧幕和充斥在每间网吧！

《魔力宝贝》是许多人第一次接触到的线上游戏。当时人们都是在网吧玩游戏，而网吧会播时下最流行的音乐作背景音，凑巧成就了打游戏听《第一次》的奇特景象。想当时，光良在制作《第一次》的专辑时，同事们除了忙于专辑外，也时常忙于《魔力宝贝》的世界中。因此，光良的音乐与《魔力宝贝》也代表着许多人的青春岁月。

投入情感的情怀才会被怀念

游戏团队为了重现当年的感动，特邀光良为《魔力宝贝》创作原版移植手游主题曲《阿比安吉 See You Again》。“阿比安吉”是游戏中一段凄美浪漫故事的原创语言，意指“再会”、“等你回来”的爱的誓言。

光良在写这首歌时，心中所想的是“陪伴”和对某件事物“纯粹的爱”。音乐创作对光良而言，除了是将他人的故事转译外，更是挖掘自我感受的旅程。

新歌内建穿越，MV充满想象

除了游戏代理商和工程师（程序员）对于这首歌有「进入回忆」的副作用外，MV导演更脑洞大开，将光良设定成老相片馆的「回忆修复师」！修复师能修复和冲洗旧照片，进而让顾客重拾过往并回到美好回忆的魔术师。

美术场景运用了大量的旧道具，企图营造复古博物馆的氛围。

MV 灵异事件频发？

拍摄过程中背景相框频在无任何外力情况下“自己掉落”，甚至在录制光良弹钢琴的时候，背景木柜门竟突然“自己打开”！相当有经验的光良向导演说：“这画面一定要用，我们就专心做自己的事情，其他的就别想这么多。”

其实遇到物体自然移动的现象已经不是第一次了，早在二十年前的《掌心》MV也因为窗户自己打开，至今仍是十大热门悬疑MV。

再进化，超级情歌王子的奇幻旅途

除了新歌挖掘自我最怀念的那一部分外，光良在上一张专辑《九种使用孤独的正确方式》中，心情归零，坦然面对人生状态的全新专辑，将延伸并制作成全新演唱会《今晚我不孤独》巡回演唱会。

演唱会将于10月份起，从美国与加拿大开跑，巡演的地点包括温哥华、多伦多、纽约、洛杉矶和圣荷西；至于大马站则暂定明年举行。若想要获得更多关于演唱会的详情，请随时留意光良的官网、微博和面子书。更多的场次将会在后面公布！

马上来看《阿比安吉 See You Again》MV，看看你能不能找到木柜门“自己打开”和相框“自己落地”的画面！

编辑：Meen 枫敏/ Angel 迎晶

资料、照片来源：XYmusic星娱音乐