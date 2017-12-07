光良新歌《造天气的人》MV正式上线！

光良继发布了新专辑《九种使用孤独的正确方式》后，新专辑里的新歌《造天气的人》MV也正式上线。由光良作曲，杨杨作词。

首次和光良合作的杨杨，用天气的变化来描述人的各种情绪变化状态，充满奇幻奇异感。整首歌电影感十足，歌曲最后运用大量的弦乐，更是将情绪堆叠到最高潮的地步，在澎湃的听觉中刹然停止，让整张专辑听来意犹未尽。

曲序编排在专辑的最后一首歌，光良说：“我们每个人都是自己心情的魔法师，不管今天是晴天还是雨天，我们的心情是由自己决定的。你也可以把它当成是一首光良式的情歌来听、也可以把它比喻成一首说明人生哲理的旋律，都可以，没有标准答案。这就是写词人杨杨厉害的地方，第一次跟杨杨合作，希望大家也喜欢这首歌。”

制作人陈建骐则说：“我喜欢光良这种自圆其说，自欺却又充满伪装的希望，复杂情感透过光良的声音游刃有余巧妙的传达。希望这首歌能为你造就你的专属天气。

《造天气的人》

作词：杨杨

作曲：光良

编曲：生命树_小王子

制作人：陈建骐

一难过 就让大雨变成晴空

想做梦 下一秒突然流星划过

孤单时候 就飘来云一朵

在窗前停泊

这一刻 世界都 亮了

转个弯 有一道不褪的彩虹

听着风想像耳边有你的温柔

人海寂寞 能逃脱也不错

去一个地方 有如果

两种平行的时空

一点一点 黑夜变成浅白色

一天一天 时间忘了提醒我

就算 这是脑海的排练又如何

都不管了 什么值得不值得

有人离开 有人和你一起走

庆幸是我 陪你一段就足够

那些 不一定成真的本事

如果夏天下雪

你会不会再爱上我

转个弯 有一道不褪的彩虹

听着风想像耳边有你的温柔

人海寂寞 能逃脱也不错

去一个地方 有如果

两种平行的时空

一点一点 黑夜变成浅白色

一天一天 时间忘了提醒我

就算 这是脑海的排练又如何

都不管了 什么值得不值得

有人离开 有人和你一起走

庆幸是我 陪你一段就足够

那些 不一定成真的本事

如果夏天下雪

你会不会再爱上我

如果夏天下雪

你一定会再爱上我

编辑：Angel 迎晶

资料来源：星娱音乐

日期：7/12/2017