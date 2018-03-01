元宵节要到了！告诉你追女生的小禁忌！

在节日告白的成功率会比较高，那在正月十五，中国情人节这一天，是不是已经想好要怎么告白了呢？

在准备告白之前，请注意一些禁忌，这可能是你追不到女生的原因！

追女生的禁忌

禁忌一、邋里邋遢，不修边幅

人靠衣装马靠鞍，男生可以不帅，但一定要有型！别让自己看起来像是在家里宅了很多天没有出门的样子，头发必须打理一下。特别是经常熬夜生活不规律的人，脸上往往毫无表情和活力，这样会让女人对你的印象大打折扣！但切忌别夸张打扮！

禁忌二、太小心眼，啰嗦，太自私

别人做点什么事情，他都会强调再强调，这个做的不好，那个要怎么样怎么样，给女人一点自我的空间都没有。整天像苍蝇在耳边啰嗦，都找不到一点浪漫的感觉。此外，一个经常让女生买单的男生注定了被抛弃的下场。

禁忌三、太老实

太过沉闷，不会主动说话的男人。性格内向的男人，你问一句话，他答一句话，你永远不主动和他说话，他也永远不会理你的这样的男人，会让女人觉得跟他在一起很累很没意思。做人要厚道是对的，但是泡妞很难行得通。对女生还是要懂得甜言蜜语、山盟海誓，虽然女人是不喜欢被欺骗的结果，但是她们会陶醉于欺骗的过程。

禁忌四、娘娘腔

没有男人魄力男人的心胸气概。说话做事情，完全就不像男人的风格，没有一点个性。就好像你变成了男人，他是女的一样。就算女人和你在一起了，在生活中遇到事情，也会退缩，没有安全感不说，还十分令人讨厌。

禁忌五、急于求成

不要为了吸引对方而尽量展示自己的优势方面，如果把自己的底牌都翻出来，将可能会失去吸引力！

禁忌六、争强好胜

明知道自己不行还非要逞强，主动暴露自己的弱点是最愚蠢的行为。男人把自己的弱点暴露出来，女人知道后会仗势欺人欺负到你头上。

禁忌七、唯命是从

无论什么东西，太容易得到往往都不会珍惜。如果你一切行动听指挥，在她的眼里你永远只是她的仆人，而成为不了她的男人。会被女人牵着鼻子走，这种男人太没有主见，早晚会被淘汰。

禁忌八、贴身紧逼

追女生千万不要追得太紧，一只小小的苍蝇成天跟着你转都会烦得受不了，何况你这么大一个人她会受得了?如何让她期待与你的见面才是值得研究的。

禁忌九、脾气差，动不动就发火

控制能力要好，如果管理不好自己的情绪将会让她觉得跟你在一起是一种压力。因此不要情绪化，遇事处变不惊，这是一个成熟男人的表现，女生都很讲究安全感。

禁忌十、太自以为是

一个高傲的人，会不把女生说的话或者主张放在眼里，如果事事都认为自己说的才是真理，才是对的，那么女生会觉得自己不受尊重。

其实，当一个男生真正爱一个女生，他就会尽力在实际行动中有所表示，去了解她的生活，她的所需，并尽量把快乐带给她。而不是开空头支票。

资料来源：三联

图片来源：Pexles