值得其他国家借镜！纽西兰是如何成功抑制新冠肺炎疫情的？

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纽西兰在经历了将近5个星期的严格封锁之后，当局终于将警报级别降到第三级，允许外卖食物的商店和一些“非必需营业场所”重新营业。纽西兰是如何成功抑制新冠肺炎疫情的呢？

纽西兰在遏制新冠病毒方面取得明显成功，这可以归因于在疫情蔓延初期，该国就采取全面行动。

关闭边界

3月19日，在全球新冠肺炎大流行初期，纽西兰就实行了世界上最严格的限制。这有助于阻止病毒从境外移入，到目前为止，新西兰确诊病例有33％是从海外输入。

快速清晰的封锁策略

3月21日，纽西兰引入了一个新的公共警报系统。该系统分为四个级别，最高级别是全国封锁，最低级别是表明疾病被控制了，但人们仍应做好准备。几天后，新西兰进入了四级警报：办公室、学校、海滩和游乐场等公共场所都关闭，酒吧和餐馆也被关闭，包括外卖和送货。

追踪和测试

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纽西兰卫生部表示，在和确诊个案密切接触的人群当中，有80%的人在前者被确诊后的48小时内，就得到了警讯通知。这意味着他们可以开始自我隔离，直到潜伏期结束才接受测试。官员说，每天有8,000人接受测试。

纽西兰还鼓励人们把每日和谁互动的情况记录下来。同时，纽西兰亦在开发追踪接触者的手机应用程序（APP），类似在新加坡和澳大利亚在使用的APP。

严格待在自己的“泡泡”里

纽西兰国民被告知要严格住在自己的“泡泡”中。在第四级警吿级别中，这意味着和来自同一家庭的人们待在一起。

当局说，在四级警报级别中，个人无法和“家庭泡泡”之外的人见面。并要求人们与泡泡之外的任何人都保持两公尺的距离。

清晰的公开信息

纽西兰政府在整个危机中的信息清晰性，也受到各界赞扬，特别是针对总理阿德恩和布卢姆菲尔德医生。

新闻摘自：BBC

照片摘自网络