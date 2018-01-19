爱旅行的人看过来！打工一族的你，如果是个旅行咖，但又没有个马云或李嘉诚当爸，以下这些你就不得不知道了。懂了可以帮你省下一些旅费，让你住好一些、吃好一些或多买一些。

机票通常是旅行预算中，占较大块的一项支出，所以买到便宜机票很重要。怎样买？做好以下功课，包你买到便宜机票！

时间就是金钱

1. 早、早、早。提早几个月买机票，一定比在起飞前购买更便宜。在起飞前不到一个月所买的机票，会比更早买下的贵40%。因此，旅行越早计划越好，机票越早买越好。拖延时间，只会让你买贵机票！

2. 你知不知道，周末起飞或回航的机票都会比较贵？在有选择的情况下还选周末飞，其实是在做蠢事。除非你不在意多花费，否则，若有得选别选周末起飞！一周之中，机票最便宜的时候就是周二和周三，但公共假期除外。

3. 你选择查询机票价钱的日期也很重要，很多航空公司都在一周开始时搞促销，这时就是你开始上网查询机票的最佳时机啦！

4. 深夜凌晨起飞的机票，会比在白天的机票便宜，若你是夜猫子的话，这应该算是福音了。

管道、方法是王道

1. 善用App 。现在有一些可以帮你搜索、比较，并显示最便宜机票的App，要买便宜机票，这些App你不能没有！例如：Skyscanner、cheapflights 、KAYAK、Momondo 和Hipmunk等，哪一家的价钱最廉宜划算, 搜一搜就一目了然。

2. 用航空公司的手机应用程式（Apps）购票，会比用电脑版网页获得更多折扣优惠！其实，很多机票优惠只有App用户才能享用呢！还不赶快下载这些航空公司的App！

3. 虽然一次过在同一家航空公司买来回机票很方便，但如果你在来和回的单程价钱做完全部比较后，可能会发现，购买A公司的来回机票，会比分开不同航空公司买来回，比如A公司启程，M公司回程的机票贵好几百块哟！当然，这个要勤劳做功课，多看几个网页咯！

4. 别一直查。如果你不断重复查询同一天纪录的班机，航空公司就会知道你很想在那时候飞，而岂有此理地悄悄涨价。因此，同一个时间不要查太多次。不然，你就清除History和Cookies，或使用另一部电脑来查询，就可以避免这种情况发生。

5. 旅游网站可能可买到“看似”便宜的机票，但很多时候只是错觉，因为当他们加上了各种手续费、服务费后，你会深深觉得被坑了。这情况下，直接从航空公司的网站购票会更直接和便宜！

祝：起飞愉快！

编辑：Angel 迎晶

资料来源： M中文网、 图片取自pexels

日期：19/1/2018